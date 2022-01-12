Чемпионат Европы по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
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Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
вчера, 23:47
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 проходит в Таллине. Соревнования состоятся с 12 по 15 января 2022 года. 16 января фигуристы покажут показательные выступления.
Всего на чемпионате Европы запланировано восемь видов программ у мужчин, женщин, танцоров и спортивных пар. Разыгрывается четыре комплекта медалей.
Материал обновляется в момент завершения каждого вида.
Результаты короткой программы у спортивных пар:
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 82,36
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 81,58
- Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26
Результаты короткой программы у мужчин:
- Андрей Мозалев (Россия) – 99,76
- Марк Кондратюк (Россия) – 99,06
- Евгений Семененко (Россия) – 99,04
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