Чемпионат Европы по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Евгения Тарасова #Владимир Морозов #Евгений Семененко #Андрей Мозалев

Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

вчера, 23:47

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 проходит в Таллине. Соревнования состоятся с 12 по 15 января 2022 года. 16 января фигуристы покажут показательные выступления.

Всего на чемпионате Европы запланировано восемь видов программ у мужчин, женщин, танцоров и спортивных пар. Разыгрывается четыре комплекта медалей.

Материал обновляется в момент завершения каждого вида.

Результаты короткой программы у спортивных пар:

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 82,36
  2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 81,58
  3. Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26

Результаты короткой программы у мужчин:

  1. Андрей Мозалев (Россия) – 99,76
  2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06
  3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию
#Александра Бойкова
#Дмитрий Козловский
#Анастасия Мишина
#Александр Галлямов
#Марк Кондратюк
#Евгения Тарасова
#Владимир Морозов
#Евгений Семененко
#Андрей Мозалев