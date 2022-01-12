Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 проходит в Таллине. Соревнования состоятся с 12 по 15 января 2022 года. 16 января фигуристы покажут показательные выступления.

Всего на чемпионате Европы запланировано восемь видов программ у мужчин, женщин, танцоров и спортивных пар. Разыгрывается четыре комплекта медалей.

Материал обновляется в момент завершения каждого вида.

Результаты короткой программы у спортивных пар:

Результаты короткой программы у мужчин: