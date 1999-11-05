Луна Хендрикс

Дата рождения
5 ноября 1999
Достижения
3-кратная чемпионка Бельгии
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Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду. Это лучшая фигуристка в Бельгии и четвертая – в Европе
#Луна Хендрикс
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🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову
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