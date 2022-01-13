Чемпионат Европы по фигурному катанию
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Луна Хендрикс
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Луна Хендрикс

Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд

40 минут назад

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Завершилась короткая программа у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит тройка лидеров:

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05

Камила Валиева обновила собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе. Луна Хендрикс установила личный рекорд.

Александра Трусова упала с тройного акселя, Анна Щербакова – с тройного лутца. Из-за этого падения Щербакова не сделала каскад.

Женская произвольная программа на ЧЕ-2022 стартует 15 января в 19:25 по московскому времени.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

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Источник:
Гол
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