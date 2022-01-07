Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине. Официальные даты проведения: 10 – 16 января 2022 года. Соревнования состоятся с 12 по 15 января.

Полный календарь всех видов на ЧЕ-2022:

12 января

12:40. Мужчины, короткая программа

19:40. Пары, короткая программа

13 января

12:10. Женщины, короткая программа

19:55. Пары, произвольная программа

14 января

12:55. Танцы на льду, ритм-танец

18:55. Мужчины, произвольная программа

15 января

14:30. Танцы на льду, произвольный танец

19:25. Женщины, произвольная программа

16 января

16:25. Показательные выступления

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса.

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