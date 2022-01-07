Чемпионат Европы по фигурному катанию
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
5 часов назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине. Официальные даты проведения: 10 – 16 января 2022 года. Соревнования состоятся с 12 по 15 января.
Полный календарь всех видов на ЧЕ-2022:
12 января
- 12:40. Мужчины, короткая программа
- 19:40. Пары, короткая программа
13 января
- 12:10. Женщины, короткая программа
- 19:55. Пары, произвольная программа
14 января
- 12:55. Танцы на льду, ритм-танец
- 18:55. Мужчины, произвольная программа
15 января
- 14:30. Танцы на льду, произвольный танец
- 19:25. Женщины, произвольная программа
16 января
- 16:25. Показательные выступления
В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса.
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