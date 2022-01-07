Чемпионат Европы по фигурному катанию
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат Европы по фигурному катанию

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

5 часов назад

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине. Официальные даты проведения: 10 – 16 января 2022 года. Соревнования состоятся с 12 по 15 января.

Полный календарь всех видов на ЧЕ-2022:

12 января

  • 12:40. Мужчины, короткая программа
  • 19:40. Пары, короткая программа

13 января

  • 12:10. Женщины, короткая программа
  • 19:55. Пары, произвольная программа

14 января

  • 12:55. Танцы на льду, ритм-танец
  • 18:55. Мужчины, произвольная программа

15 января

  • 14:30. Танцы на льду, произвольный танец
  • 19:25. Женщины, произвольная программа

16 января

  • 16:25. Показательные выступления

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса.

Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат Европы по фигурному катанию