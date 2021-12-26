Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию

С 10 по 16 января в Таллине пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. 26 декабря исполком ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) утвердил состав сборной России на турнир.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

Уже после публикации состава ФФККР пояснила, что Муравьева не выступит на турнире. Она не проходит по возрасту. Ошибка возникла из-за неправильного указания даты рождения.

Андрей Мозалев попал в список запасных, хотя занял третье место на ЧР-2022. Евгений Семененко там же был четвертым, но едет в основе России на чемпионат Европы. Семененко выступал на ЧМ-2021.