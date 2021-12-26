фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Евгений Семененко
Софья Муравьева
Андрей Мозалев
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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#фигурное катание #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Евгений Семененко #Софья Муравьева #Андрей Мозалев #Чемпионат Европы по фигурному катанию

Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию

2 часа назад

Так выглядела женская тройка призеров ЧЕ-2020. В 2021 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

AFLO/Global Look Press

С 10 по 16 января в Таллине пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. 26 декабря исполком ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) утвердил состав сборной России на турнир.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Евгения ТарасоваВладимир Морозов. Запасные: Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин.

Танцы: Александра СтепановаИван Букин, Диана ДэвисГлеб Смолкин, Виктория СиницинаНикита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

Уже после публикации состава ФФККР пояснила, что Муравьева не выступит на турнире. Она не проходит по возрасту. Ошибка возникла из-за неправильного указания даты рождения.

Андрей Мозалев попал в список запасных, хотя занял третье место на ЧР-2022. Евгений Семененко там же был четвертым, но едет в основе России на чемпионат Европы. Семененко выступал на ЧМ-2021.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФФККР
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#Андрей Мозалев
#Чемпионат Европы по фигурному катанию