Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира

Камила Валиева – новая чемпионка России по фигурному катанию. Она выиграла взрослый ЧР-2022. В тройку вошли Александра Трусова и Анна Щербакова. Первые четыре места заняли ученицы Этери Тутберидзе. На седьмом подряд чемпионате России по фигурному катанию победила фигуристка, которая занимается в группе Тутберидзе.

Достижение Валиевой – это что-то большее, чем обычная победа. В эфире Первого канала она сказала, что благодарна тренерам за терпение на тренировках. Но сейчас все фигурное катание терпит превосходство Валиевой. Разрыв между первым и вторым местом на ЧР-2022 составил 35 баллов. Трехкратная чемпионка России Щербакова проиграла Валиевой 44 балла.

Напоминаем ключевой факт по карьере Валиевой: это ее первый взрослый сезон в карьере. По регламенту Валиева могла выступать на прошлом чемпионате России, где заняла второе место. Но тот результат не позволил ей попасть на ЧМ-2021. Все из-за разницы во внутрироссийских и мировых правилах. Подробно об этом можно почитать в отдельном материале.