Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
Камила Валиева – новая чемпионка России по фигурному катанию. Она выиграла взрослый ЧР-2022. В тройку вошли Александра Трусова и Анна Щербакова. Первые четыре места заняли ученицы Этери Тутберидзе. На седьмом подряд чемпионате России по фигурному катанию победила фигуристка, которая занимается в группе Тутберидзе.
Достижение Валиевой – это что-то большее, чем обычная победа. В эфире Первого канала она сказала, что благодарна тренерам за терпение на тренировках. Но сейчас все фигурное катание терпит превосходство Валиевой. Разрыв между первым и вторым местом на ЧР-2022 составил 35 баллов. Трехкратная чемпионка России Щербакова проиграла Валиевой 44 балла.
Напоминаем ключевой факт по карьере Валиевой: это ее первый взрослый сезон в карьере. По регламенту Валиева могла выступать на прошлом чемпионате России, где заняла второе место. Но тот результат не позволил ей попасть на ЧМ-2021. Все из-за разницы во внутрироссийских и мировых правилах. Подробно об этом можно почитать в отдельном материале.
1 июля официально стартовал новый спортивный сезон. Чего достигла Валиева за полгода:
✔️ Забрала себе все мировые рекорды в женском фигурном катании: короткая программа (87,42), произвольная программа (185,29), общая сумма (272,71). Все эти рекорды Валиева пока окончательно установила на Гран-при России.
✔️ Выиграла все турниры, где участвовала. Перечисляем: Гран-при России, Гран-при Канады, челленджер Finlandia Trophy, чемпионат России по фигурному катанию-2022. Валиева отобралась и в финал серии Гран-при, но он был отменен.
✔️ На чемпионате России-2022 Валиева перекрыла общий мировой рекорд сразу на 11 баллов. Это еще одно великое достижение для всей женской фигурки. Но он не будет засчитан – ISU не учитывает рекорды с национальных чемпионатов.
✔️ Валиева – единственная фигуристка, которую никогда не критикует Этери Тутберидзе. Зато Тутберидзе говорила о ней так: «Она не остановилась на достигнутом, пытается все усложнить. Фигурное катание так ушло вперед, что сейчас это достойно уважения».
Прямо сейчас Камила Валиева – лицо женского мирового фигурного катания. ФФККР подводила ее к этой роли постепенно: еще в прошлом сезоне Валиева участвовала в контрольных прокатах взрослой сборной России. Потому что уже тогда была ясна ее перспектива для олимпийского сезона. История ее взлета сильно напоминает Загитову в 2018-м.
Сезон-2017/18 был для Загитовой первым на взрослом уровне. Тогда она побеждала на отдельных этапах Гран-при, потом выиграла чемпионат России, а потом дошла до олимпийского золота. Хотя до этого в женском фигурном катании доминировала Евгения Медведева. Но именно в тот год у нее возникли проблемы со здоровьем. Медведева взяла серебро Олимпиады-2018.
Валиева лучше Загитовой, потому что стала главной фигуристкой мира еще до начала Олимпиады. Она с отрывом победила там, где участвовали фигуристки из других стран. Она же стала первой на чемпионате России. В женском фигурном катании это сейчас чуть ли не главное соревнование из-за статуса соперников. И Валиева везде получает от судей очень (очень!) сильные оценки.
Один факт о том, куда движется женское фигурное катание. Алина Загитова победила на Олимпиаде с результатом 239,57. Мировой рекорд Валиевой уже выше этого показателя на 33 балла. Оценки на ЧР лучше еще на четверть от этой разницы. И даже сама Загитова признавала после короткой программы Валиевой на ЧР-2022: «У нее баллы абсолютно честные».
В истории с Валиевой в роли новой Медведевой выступает Анна Щербакова. Она трижды подряд побеждала на чемпионате России по фигурному катанию. Еще весной Щербакова выигрывала ЧМ-2021. Из-за появления Валиевой и прогресса Трусовой она упала сразу на третье место в топе фигуристок Тутберидзе. А сзади уже подпирает юниорка Петросян.
Щербакова впервые в карьере не выиграла чемпионат России по фигурному катанию. До этого были три победы подряд
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории
В общем, нынешняя Валиева круче праймовой Загитовой, так?)