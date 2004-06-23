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Фигурное катание
Спортсмен
Александра Трусова
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Александра Трусова
Дата рождения
23 июня 2004 г.
Факт
1-я фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип
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