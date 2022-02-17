Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось

Камила Валиева заняла четвертое место в женских одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Турнир проходил с 15 по 17 февраля. Так выглядит тройка призеров:

Выступление Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 транслировалось на платформе «Смотрим». Баллы Валиевой на Олимпиаде-2022 уступают ее собственному мировому рекорду (272,71) почти на 50 баллов (224,09). Все три фигуристки из России дебютировали на Олимпийских играх. Трусова прыгнула пять четверных (это история).

Важно: результат Валиевой на Олимпиаде-2022 считался бы предварительным, если бы она попала в призы. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс подтверждал это за сутки до старта произвольной программы. Из-за допинг-разбирательства по Валиевой у женщин не планировалась церемония награждения. Теперь она состоится.

Во второй раз в истории Олимпийских игр две фигуристки из России попали на олимпийский подиум. До этого максимальный результат был на Олимпиаде-2018. Там Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро. В 2014-м на Олимпиаде в Сочи победила Аделина Сотникова.