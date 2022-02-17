  1. Главная
  2. Фигурное катание
  3. Материалы
  4. Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
Камила Валиева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Камила Валиева #Александра Трусова #Анна Щербакова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось

час назад

Камила Валиева.

XinHua/Global Look Press

Камила Валиева заняла четвертое место в женских одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Турнир проходил с 15 по 17 февраля. Так выглядит тройка призеров:

  1. 🥇Анна Щербакова (Россия) – 255,95
  2. 🥈 Александра Трусова (Россия) – 251,73
  3. 🥉 Каори Сакамото (Япония) – 233,13

Выступление Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 транслировалось на платформе «Смотрим». Баллы Валиевой на Олимпиаде-2022 уступают ее собственному мировому рекорду (272,71) почти на 50 баллов (224,09). Все три фигуристки из России дебютировали на Олимпийских играх. Трусова прыгнула пять четверных (это история).

Важно: результат Валиевой на Олимпиаде-2022 считался бы предварительным, если бы она попала в призы. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс подтверждал это за сутки до старта произвольной программы. Из-за допинг-разбирательства по Валиевой у женщин не планировалась церемония награждения. Теперь она состоится.

Во второй раз в истории Олимпийских игр две фигуристки из России попали на олимпийский подиум. До этого максимальный результат был на Олимпиаде-2018. Там Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро. В 2014-м на Олимпиаде в Сочи победила Аделина Сотникова.

Так Валиева падала в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022.

AFLO/Global Look Press

Допинговое дело Валиевой еще не завершено. Она получила официальный допуск к женским соревнованиям только 14 февраля. Валиева объясняет наличие следов триметазидина в допинг-пробе через стакан дедушки. Полную версию можно прочитать в отдельном материале.

Камиле Валиевой 15 лет. Это ее первый сезон на взрослом уровне. До Олимпиады-2022 Валиева выиграла все соревнования, где участвовала. Она стала чемпионкой России и чемпионкой Европы. Еще попадала в финал Гран-при, но он не состоялся. Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском катании.

На Олимпиаде-2022 она ранее участвовала в командных соревнованиях. Там выступала с двумя программами. Результат – максимальные 20 баллов. Россия выиграла командные соревнования, но церемонии награждения не было и там. Все из-за того же разбирательства по допинг-делу. Предварительно Валиева стала там олимпийской чемпионкой.

У России уже есть и одна официальная медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду. 18 и 19 февраля состоятся соревнования у пар, 20 февраля запланированы показательные выступления.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022
Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Камила Валиева
#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022