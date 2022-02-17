Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
Камила Валиева заняла четвертое место в женских одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Турнир проходил с 15 по 17 февраля. Так выглядит тройка призеров:
- 🥇Анна Щербакова (Россия) – 255,95
- 🥈 Александра Трусова (Россия) – 251,73
- 🥉 Каори Сакамото (Япония) – 233,13
Выступление Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 транслировалось на платформе «Смотрим». Баллы Валиевой на Олимпиаде-2022 уступают ее собственному мировому рекорду (272,71) почти на 50 баллов (224,09). Все три фигуристки из России дебютировали на Олимпийских играх. Трусова прыгнула пять четверных (это история).
Важно: результат Валиевой на Олимпиаде-2022 считался бы предварительным, если бы она попала в призы. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс подтверждал это за сутки до старта произвольной программы. Из-за допинг-разбирательства по Валиевой у женщин не планировалась церемония награждения. Теперь она состоится.
Во второй раз в истории Олимпийских игр две фигуристки из России попали на олимпийский подиум. До этого максимальный результат был на Олимпиаде-2018. Там Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро. В 2014-м на Олимпиаде в Сочи победила Аделина Сотникова.
Допинговое дело Валиевой еще не завершено. Она получила официальный допуск к женским соревнованиям только 14 февраля. Валиева объясняет наличие следов триметазидина в допинг-пробе через стакан дедушки. Полную версию можно прочитать в отдельном материале.
Камиле Валиевой 15 лет. Это ее первый сезон на взрослом уровне. До Олимпиады-2022 Валиева выиграла все соревнования, где участвовала. Она стала чемпионкой России и чемпионкой Европы. Еще попадала в финал Гран-при, но он не состоялся. Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском катании.
На Олимпиаде-2022 она ранее участвовала в командных соревнованиях. Там выступала с двумя программами. Результат – максимальные 20 баллов. Россия выиграла командные соревнования, но церемонии награждения не было и там. Все из-за того же разбирательства по допинг-делу. Предварительно Валиева стала там олимпийской чемпионкой.
У России уже есть и одна официальная медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду. 18 и 19 февраля состоятся соревнования у пар, 20 февраля запланированы показательные выступления.