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Никита Кацалапов
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Никита Кацалапов
Дата рождения
10 июля 1991 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2022 г.
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