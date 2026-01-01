Никита Кацалапов

Дата рождения
10 июля 1991 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2022 г.
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Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Все новости
Материалы
Капитан России в фигурном катании взял уже четыре медали на Олимпиадах. Он делает уколы и ждет операцию на спине
#Никита Кацалапов
Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Первая сенсация Олимпиады-2022: главный дуэт мира Синицина/Кацалапов проиграл ритм-танец в командном турнире
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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