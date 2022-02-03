Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 пройдет с 4 по 7 февраля. В коротких программах и ритм-танце выступят все чемпионы Европы.

Напоминаем: Россия взяла на чемпионате Европы девять медалей из 12 возможных. Фигуристы из России выиграли соревнования во всех видах.

В короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 будут только золотые медалисты ЧЕ. Этот состав назвал «Матч ТВ» и позже подтвердил ОКР. Затем ОКР удалил публикацию.

Из всех чемпионов только Никита Кацалапов уже участвовал в Олимпиаде. Он выступал в Сочи на Олимпиаде-2014 в паре с Еленой Ильиных. Тогда они взяли золото в команде и личную бронзу.

Россия выиграла командный турнир на Олимпиаде-2014. В 2018-м чемпионами стали канадцы.