фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
03 февраля, 13:09
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 пройдет с 4 по 7 февраля. В коротких программах и ритм-танце выступят все чемпионы Европы.
Напоминаем: Россия взяла на чемпионате Европы девять медалей из 12 возможных. Фигуристы из России выиграли соревнования во всех видах.
В короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 будут только золотые медалисты ЧЕ. Этот состав назвал «Матч ТВ» и позже подтвердил ОКР. Затем ОКР удалил публикацию.
- Мужчины: Марк Кондратюк;
- Женщины: Камила Валиева;
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Из всех чемпионов только Никита Кацалапов уже участвовал в Олимпиаде. Он выступал в Сочи на Олимпиаде-2014 в паре с Еленой Ильиных. Тогда они взяли золото в команде и личную бронзу.
Россия выиграла командный турнир на Олимпиаде-2014. В 2018-м чемпионами стали канадцы.
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