фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Россия на Олимпийских играх-2022

Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

03 февраля, 13:09

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

AFLO/Global Look Press

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 пройдет с 4 по 7 февраля. В коротких программах и ритм-танце выступят все чемпионы Европы.

Напоминаем: Россия взяла на чемпионате Европы девять медалей из 12 возможных. Фигуристы из России выиграли соревнования во всех видах.

В короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 будут только золотые медалисты ЧЕ. Этот состав назвал «Матч ТВ» и позже подтвердил ОКР. Затем ОКР удалил публикацию.

Из всех чемпионов только Никита Кацалапов уже участвовал в Олимпиаде. Он выступал в Сочи на Олимпиаде-2014 в паре с Еленой Ильиных. Тогда они взяли золото в команде и личную бронзу.

Россия выиграла командный турнир на Олимпиаде-2014. В 2018-м чемпионами стали канадцы.

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Источник:
Гол
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#Камила Валиева
#Олимпиада-2022
#Никита Кацалапов
#Виктория Синицина
#Анастасия Мишина
#Александр Галлямов
#Марк Кондратюк
#Россия на Олимпийских играх-2022