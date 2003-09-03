Марк Кондратюк

Дата рождения
3 сентября 2003 г.
Инфо
Российский фигурист-одиночник
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Фигурное катание
Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет
#Олимпиада-2022
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Все новости
Материалы
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Все постят хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Это из-за проката фигуриста Кондратюка на Олимпиаде-2022
#Марк Кондратюк
Победные танцы России на Олимпиаде: Валиева показывала сердечки вместе с Тутберидзе, а потом зажгла с Кондратюком
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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