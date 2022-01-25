Олимпиада-2022
Михаил Коляда
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#Олимпиада-2022 #Михаил Коляда #Марк Кондратюк #Евгений Семененко #Андрей Мозалев #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022
В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет
вчера, 15:12
Федерация фигурного катания России изменила состав на Олимпийские игры. Вместо Михаилы Коляды, сдавшего положительный тест на ковид, на турнир поедет Евгений Семененко.
Состав в одиночном мужском катании теперь выглядит так: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко. Всем им по 18 лет, прежде они не выступали на Олимпийский играх.
Наиболее крупным турниром с их участием был чемпионат Европы (тоже дебютный) в январе 2022 года. В число призеров вошел только Кондратюк (первое место), Семененко стал пятым, Мозалев – четвертым.
- Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россия впервые за 20 лет получила максимальную квоту в фигурном катании – 12 путевок. По три в каждой категории: мужском одиночном, женском одиночном, парном и танцах на льду.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые