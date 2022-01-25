В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет

Федерация фигурного катания России изменила состав на Олимпийские игры. Вместо Михаилы Коляды, сдавшего положительный тест на ковид, на турнир поедет Евгений Семененко.

Состав в одиночном мужском катании теперь выглядит так: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко. Всем им по 18 лет, прежде они не выступали на Олимпийский играх.

Наиболее крупным турниром с их участием был чемпионат Европы (тоже дебютный) в январе 2022 года. В число призеров вошел только Кондратюк (первое место), Семененко стал пятым, Мозалев – четвертым.