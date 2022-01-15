Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России, который рисовал в подъездах и пропустил два сезона из-за болезни
Марк Кондратюк – один из главных фигуристов-одиночников в России перед Олимпиадой-2022. По статусу и опыту выше стоит только Михаил Коляда, но и его Кондратюк уже опередил на чемпионате России. На чемпионате Европы по фигурному катанию Кондратюк взял золото. Все эти достижения – в 18 лет. Чемпионат Европы-2022 вообще был для него дебютным в карьере.
Каким мы знаем Кондратюка: рисунки в подъездах, слезы Медведевой, дружба с участницей «Танцев»
Марк Кондратюк – художник. В мае 2018 года он впервые выложил свои работы, создал под творчество отдельные страницы в инстаграме и вконтакте. Его проект называется NinetyNinth/99 – работы можно посмотреть в официальной группе. Кондратюк рассказывал, что сейчас становится сложнее совмещать искусство с карьерой. Иногда даже их выкидывал.
В телеграм-каналах распространяется история, что Кондратюк занимается вандализмом в Москве. Он рисует граффити в подъездах и лифтах, подписывает их тегом 99. Это упомянула в своем материале и «Комсомольская правда». Здесь важно правильное время – Кондратюк плотно рисовал на улицах примерно до 2019 года. И особенно выделял одну работу:
Кондратюк создал ее в январе 2019 года. Позже фото попадало в группу «Концептуальный вандализм», которая сейчас имеет 532 тысячи подписчиков. В феврале 2019 года Кондратюк написал, что эта работа была закрашена. Тогда Кондратюк рисовал на остановках, делал граффити на заборе и много других подобных вещей. В последнее время он о подобном уже не говорит.
Летом 2020 года Марк Кондратюк открыл первую персональную выставку работ в Москве. Она называлась «ПОЗДНО(¿)» и имела такое описание: «Концептуальный проект, где все работы рассказывают историю художника, современного «лишнего человека». Кондратюк делал новые работы специально для выставки. Союз Неформальных Художников ее поддерживал.
Вторая выставка называлась «Уроборос». Объяснение: «Уроборос – один из древнейших символов, что известны человечеству. Он символизирует путь и двойственность жизни: незыблемость времени и мимолетность момента, вечность существования и только мгновение, отведенное отдельному существу. Каждый из нас – лишь чешуйка на теле этой рептилии».
В 2019 году Кондратюк делал обложку для альбома рэпера St. Leroy II. Вспоминал, что договорились об этом за один вечер. Обычно Кондратюк сам пишет музыкантам, показывает им портфолио. Еще он постоянно развивается и совершенствуется. В детстве пробовал написание детективов, сейчас много читает. Весной 2021 года Кондратюк заинтересовался Пелевиным.
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Параллельно Кондратюк увлекается танцами. Он участвовал во флешмобе, который запускала Щербакова. Позже Кондратюк показывал танец с Еленой Уваровой. Это участница шоу «Танцы» на ТНТ. В 2020 году она выиграла шоу «Dance Революция» на Первом канале. Организаторы называли Уварову кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.
Уварова имеет в инстаграме 169 тысяч подписчиков, Кондратюк – чуть более 22 тысяч. После его победы на ЧЕ-2022 она показала видео с их танцем в Сочи. Елена Уварова дружит с Камилой Валиевой. Зимой их всех можно было встретить на обычном катке в Москве:
В детстве Марк Кондратюк мечтал стать Нобелевским лауреатом в литературе. Дальше отбросил мечту, но увлекся поэзией. Даже выпустил сборник стихов «Утрамбованные звезды в папиросной бумаге».
У него есть отдельный проект вконтакте, который изначально «Абстрактная поэзия». Сейчас там стоит название «Вселенский», но обновлений не было с 2019 года. Зато сохранились стихи с упоминанием искусства:
«Порхая собакой по небу-норе,
Открыл для себя откровение чувств.
Веслом сплавляясь вниз по реке,
Я самый невинный наследник искусств».
Уже второй сезон и сам Марк Кондратюк – это эмоции. До бронзового ЧР-2021 о нем почти никто не слышал. Зато Евгения Медведева была в слезах, когда в феврале 2021-го Кондратюк выступал в ее команде на Кубке Первого канала. Позже она рассказывала, что до этого плакала на Олимпиаде-2018. Впервые за три года такие эмоции у нее вызвал именно Кондратюк.
После этого возникли слухи о романе Кондратюка и Медведевой. Сейчас они перекрываются историей Медведевой и Милохина (подробности – тут). Когда Кондратюк узнал об их поцелуе в «Ледниковом периоде», то отказался от развернутых комментариев: «Вопросы про Евгению Медведеву меня не достали. Видел ли ее поцелуй с Милохиным на «Ледниковом»? Да».
В марте 2021 года сам Кондратюк участвовал в праздничном шоу «Ледникового периода» по приглашению Авербуха.
Кондратюк не тренировался из-за болей в коленях. Возвращался в спорт через шоу Авербуха
В 18 лет Марк Кондратюк – мастер спорта международного класса. Он занимается в ЦСКА у Светланы Соколовской. В мужском фигурном катании нет тренерского доминирования, похожего на монополию Этери Тутберидзе у женщин. Поэтому здесь чаще случаются отдельные тренерские успехи. У Соколовской тренируется еще и Самарин, но он в этом сезоне никуда не пробился.
Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России
Карьера Кондратюка складывалась тяжело. В 13-14 лет у него была обнаружена болезнь Шляттера. Кондратюк испытывал боль в коленях, поэтому примерно год не тренировался. Часто такая болезнь возникает именно у подростков, которые занимаются спортом. Ее описание есть даже на сайте РФС: симптомы проявляются 6-18 месяцев, лечение – исключение нагрузки.
Позже Кондратюк рассказывал в интервью «Матч ТВ», что возвращался в спорт через шоу Ильи Авербуха. Там набирал форму, когда колени уже проходили. Там же – новая отсылка к тренерской работе Соколовской. Она не отказалась от Кондратюка даже на время болезни: «Светлана Владимировна меня все время ждала, и я ей безумно благодарен за это».
В другом интервью Кондратюк рассказывал, что из-за этой болезни пропустил два сезона. Из одного вылетел полностью, а в другом только пробовал кататься. Кондратюк попал к Соколовской в 10 лет. Она постоянно его поддерживала: даже повлияла на решение Кондратюка не заканчивать со спортом. Сам Кондратюк пишет Соколовской такие благодарности в инстаграме:
Уже в первом интервью после победы на чемпионате Европы Кондратюк снова благодарил за свой успех именно Соколовскую. Он уже пообещал подарить ей малую медаль за победу на ЧЕ. На турнире отдельные малые медали достаются призерам короткой и произвольной программ. Большие медали вручаются фигуристам за общие итоговые призовые результаты.
Яркая история произошла с Соколовской и Кондратюком в этом сезоне. Осенью она отреагировала на его стрижку, разбив магнитофон. Прическа важна для передачи образа в произвольной программе, где Кондратюк катает «Иисуса Христа». Соколовская вспоминала: «У меня истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лед, тот вдребезги».
Мы на «Голе» впервые упоминали Кондратюка еще в декабре 2020 года. Тогда у него был первый серьезный карьерный успех – бронзовая медаль чемпионата России. Она ничего не дала Кондратюку для международных турниров, но выделила его на фоне других талантов. Прямо сейчас в мужской фигурке много молодых спортсменов, которые близки к Кондратюку по уровню.
Победы Кондратюка – неожиданность. В этом сезоне у него болела спина и был провал по результату
На Олимпиадах Россия не брала медали в мужском одиночном катании с 2010 года. Последним медалистом был Евгений Плющенко, который уже работает тренером. Результат Кондратюка на чемпионате Европы – это не заявка на олимпийскую борьбу, но минимум приближение к ней. Мы уже упоминали, что по баллам он почти догнал бронзовый результат Ханю на ЧМ.
В сезоне-2021/22 Марк Кондратюк выступал не только на победных ЧР и ЧЕ. На Nebelhorn Trophy он занял третье место – подтвердил третью квоту России в мужском катании на Олимпиаде-2022. Там Кондратюка опередили американец Винсент Чжоу и француз Адам Сяо Хим Фа. Результат Кондратюка на Nebelhorn Trophy (241,06) хуже на 45 баллов, чем его же оценки на ЧЕ (286,56).
Кондратюк в октябре участвовал и в другом Челленджере – Мемориал Дениса Тена. Там тройку составили все русские фигуристы. Гуменник занял первое место, а Кондратюк стал вторым и проиграл 13 баллов. Зато оба опередили Мозалева. Худшим турниром в сезоне для Кондратюка стал этап Гран-при России. Там он стал только восьмым с результатом 231,88.
Это объяснимо болями в спине – впервые они появились еще на казахстанском турнире. Кондратюк едва полностью докатывал программы, но сниматься с Гран-при не стал. Объяснение: не хотел подводить людей, которые помогли ему туда попасть. Теперь Кондратюк постоянно делает упражнения и проходит процедуры. Сейчас спина так уже не беспокоит.
На фоне таких промежуточных показателей Кондратюк сначала удивил золотом на чемпионате России, а затем подтвердил доминирование на чемпионате Европы. Важно: результаты Кондратюка на крупных турнирах становятся только лучше. Даже учитывая лояльное судейство в России (284,37), на чемпионате Европы он набрал больше баллов.
Такой прогресс Кондратюка важен перед Олимпиадой-2022. Там будет командный турнир, где между программами разрешены две замены на все виды. Ранее место Коляды в сборной на командном турнире казалось основным, но его травма стопы и золотые медали Кондратюка добавляют конкуренции при этом выборе. Весь этот сезон у мужчин – тяжелый выбор.
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию