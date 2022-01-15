Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России, который рисовал в подъездах и пропустил два сезона из-за болезни

Марк Кондратюк – один из главных фигуристов-одиночников в России перед Олимпиадой-2022. По статусу и опыту выше стоит только Михаил Коляда, но и его Кондратюк уже опередил на чемпионате России. На чемпионате Европы по фигурному катанию Кондратюк взял золото. Все эти достижения – в 18 лет. Чемпионат Европы-2022 вообще был для него дебютным в карьере.

Каким мы знаем Кондратюка: рисунки в подъездах, слезы Медведевой, дружба с участницей «Танцев»

Марк Кондратюк – художник. В мае 2018 года он впервые выложил свои работы, создал под творчество отдельные страницы в инстаграме и вконтакте. Его проект называется NinetyNinth/99 – работы можно посмотреть в официальной группе. Кондратюк рассказывал, что сейчас становится сложнее совмещать искусство с карьерой. Иногда даже их выкидывал.

В телеграм-каналах распространяется история, что Кондратюк занимается вандализмом в Москве. Он рисует граффити в подъездах и лифтах, подписывает их тегом 99. Это упомянула в своем материале и «Комсомольская правда». Здесь важно правильное время – Кондратюк плотно рисовал на улицах примерно до 2019 года. И особенно выделял одну работу: