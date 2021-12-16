Медведева и Милохин встречаются? Почему все обсуждают их поцелуй на льду?
Светлая история на шоу «Ледниковый период» (звезды катаются в парах с профессиональными фигуристами. Они получают оценки за номера на льду). Фигуристка Евгения Медведева катается с тиктокером и блогером Даней Милохиным, и они идут в середине таблицы. Но, похоже, главное в их случае – не результат, а истории вокруг их выступления. Милохин и Медведева уже дважды целовались во время танцев.
Первый раз:
Второй (программа выйдет 2 января):
Сам Милохин рассказывает: «Мы реально не репетировали поцелуй, он произошел только там [на льду]. Она спрашивала: «А какой? Как долго?» Я ответил: «Мы поймем, мы решим прямо там».
Вот что говорят о Милохине и Медведевой другие участники проекта:
- Татьяна Навка, жюри: «Я только помню, как они друг на друга смотрели, как в конце целовались. И так на душе хорошо, господи».
- Роман Костомаров: «Передано новогоднее настроение, это круто! Но в начале была какая-то вода, вода, вода, ничего не происходило. Думаю: «Неужели так будет весь номер? Что-то должно произойти, иначе я влеплю 5,9!» И тут они начали зажигать, плясать, добавили перца в этот номер, и последний поцелуй был потрясающий. Фантастический номер. Спасибо вам!».
- Илья Авербух: «Даня и Женя – две большие личности с огромным количеством поклонников. Их любят и ждут, и они здорово включились в наш проект. Расширяется аудитория, приходит новый зритель. И старожилы проекта также с любовью приняли новую молодую пару».
- Алина Загитова, ведущая проекта: «Парное катание – это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнерами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада».
- Татьяна Тарасова: «Они делают очень точные в этой музыке поддержки и приземляются на одну ногу. Это невероятно, потому что эти два человека никогда не были связаны с этими поддержками, которые изучают по 10 лет. И, конечно, это уникально и так трогательно, как могут только они. Я вас люблю».
А вот что Милохин и Медведева сами говорят друг о друге:
💕 Милохин: «Женя – очень серьезная спортсменка, очень целеустремленная. И тут такой я – Даня Милохин, которому очень на многое в жизни плевать. Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга.
Но мне всегда было интересно общаться с людьми, которые совсем не похожи на меня. Женя очень сильно на меня повлияла. Она научила меня собираться с мыслями, концентрироваться на одном конкретном действии, серьезнее относиться к работе и не бросать дела на полпути».
💕 Медведева: «Мы друзья, 100%, конечно». Дальше Милохин начал говорит: «Но…». И его сразу же перебила Медведева: «Но об этом мы расскажем вам в следующей серии».
💕 Медведева: «Эмоции только положительные. Я многому научилась на этом проекте. Если Даня научился собираться, то я научилась расслабляться. Стала намного раскрепощеннее, раскованнее, освободилась от собственных зажимов. Проще стала относиться к жизни. Я стала добрее, друзья».
💕 Милохин: «Спасибо Жене, что научила меня есть. Теперь я буду кататься, когда хочу. Когда мы ставили финальный номер, я ныл: «Отпустите, пожалуйста, я устал!»
И такая нежность не только в рамках ледового шоу. Вот снимки из их соцсетей:
Подпись из последнего прикрепленного поста: «Поздравляю ЖЕКА!». С этим есть один сюжет:
Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»
Встречаются ли Медведева и Милохин? Они не говорят об этом прямо. Фанаты часто шипперят их в соцсетях, но Милохин прокомментировал в интервью Карену Адамяну это спокойно: «Прикольно, нас шипперят, такое бывает».
А потом Милохин перевел тему:
«Знаешь, есть красивые девочки, как будто бы она не может не нравиться. Но ты не думаешь, что вот она нравится и значит, вы будете встречаться и будете вместе на всю жизнь. Нет, ты живешь с этим и все хорошо».
В том же интервью они рассказали, что поцелуй был не в губы (Медведева: «Ракурс сыграл свое»). Они даже показали, каким был поцелуй.