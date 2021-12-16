Медведева и Милохин встречаются? Почему все обсуждают их поцелуй на льду?

А вот что Милохин и Медведева сами говорят друг о друге:

💕 Милохин: «Женя – очень серьезная спортсменка, очень целеустремленная. И тут такой я – Даня Милохин, которому очень на многое в жизни плевать. Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга.

Но мне всегда было интересно общаться с людьми, которые совсем не похожи на меня. Женя очень сильно на меня повлияла. Она научила меня собираться с мыслями, концентрироваться на одном конкретном действии, серьезнее относиться к работе и не бросать дела на полпути».

💕 Медведева: «Мы друзья, 100%, конечно». Дальше Милохин начал говорит: «Но…». И его сразу же перебила Медведева: «Но об этом мы расскажем вам в следующей серии».

💕 Медведева: «Эмоции только положительные. Я многому научилась на этом проекте. Если Даня научился собираться, то я научилась расслабляться. Стала намного раскрепощеннее, раскованнее, освободилась от собственных зажимов. Проще стала относиться к жизни. Я стала добрее, друзья».

💕 Милохин: «Спасибо Жене, что научила меня есть. Теперь я буду кататься, когда хочу. Когда мы ставили финальный номер, я ныл: «Отпустите, пожалуйста, я устал!»

И такая нежность не только в рамках ледового шоу. Вот снимки из их соцсетей: