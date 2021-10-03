Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»
Даня Милохин и Евгения Медведева – партнеры на шоу-проекте «Ледниковый период». Напоминаем: там звезды объединяются в пары с профессиональными фигуристами. Они показывают номера на льду, за которые получают оценки. Премьерный выпуск шоу вышел 2 октября. Милохин и Медведева заняли восьмое место после первого дня шоу.
Там подтвердилось то, о чем мы писали ранее. Милохин уронил Медведеву, поэтому их оценки были ниже других пар. Загитова брала у пары интервью в роли ведущей – все прошло мирно. Но главные события происходили не на экране. В день показа премьерной серии «Ледникового периода» Даня Милохин показал новую татуировку.
Весь процесс ее создания он описывал в тиктоке. Кадры с татуировкой Милохина есть в аккаунте тату-салона Engidrine. Это не первые татуировки Милохина в таком салоне. До этого он приходил туда в декабре 2020-го (фото – тут). В комментариях к посту о новой татуировке пользователи отмечают Медведеву. Отмечена она и на втором фото в посте Engidrine.
Важные атрибуты новой татуировки Милохина:
1) Розовая медведица в коньках.
2) Надпись «Люблю Даню».
3) Надпись «Жека» на одном из коньков.
«Жека» – возможный троллинг Медведевой от Милохина. Еще в 2016 году Медведева рассказывала в интервью: «Не люблю, когда меня называют Жека. Бывает, когда некоторые люди меня еще не знают, и начинают меня так называть». Это помнят и фанаты. ki.ra1017 написала в комментариях к записи о татуировке: «Женя, которая не любит, когда ее называют Жека».
Медведева никак не комментировала новую татуировку Милохина. Но защищала его в интервью после проката. Пока последний пост в ее инстаграме: «А меня на ручках носят». Это видео с одной из тренировок «Ледникового периода», где они вместе с Милохиным отрабатывают поддержку. Милохин отвечал на это в своем инстаграме: «А меня на ручках не носят».
3 октября Медведева выложила видео с тренировки. Подпись: «Даня Милохин провинился». Потом было радостное видео в тиктоке, где они вместе танцевали.
Еще Милохин называл их с Медведевой красотками, когда показывал первые кадры нового сезона «Ледникового периода». «Фигурка» брала интервью у Медведевой и Милохина. Там Медведева называла их пару причиной, по которой нужно следить за проектом. Сам Милохин говорил, что мечтает предстать с ней в «Ледниковом периоде» в роли мужа и жены.
Есть объяснение от Медведевой, почему они вообще стали партнерами в проекте: «Мы друг для друга были единственным вариантом, по-моему, даже не рассматривали других партнеров. До проекта я знала Даню. Когда из каждого чайника: «Золотая чаща, золотые цепи», то трудно не знать, кто он такой». Милохин тогда же сказал, что мало знает о фигурном катании.