Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»

Даня Милохин и Евгения Медведева – партнеры на шоу-проекте «Ледниковый период». Напоминаем: там звезды объединяются в пары с профессиональными фигуристами. Они показывают номера на льду, за которые получают оценки. Премьерный выпуск шоу вышел 2 октября. Милохин и Медведева заняли восьмое место после первого дня шоу.

Там подтвердилось то, о чем мы писали ранее. Милохин уронил Медведеву, поэтому их оценки были ниже других пар. Загитова брала у пары интервью в роли ведущей – все прошло мирно. Но главные события происходили не на экране. В день показа премьерной серии «Ледникового периода» Даня Милохин показал новую татуировку.

Весь процесс ее создания он описывал в тиктоке. Кадры с татуировкой Милохина есть в аккаунте тату-салона Engidrine. Это не первые татуировки Милохина в таком салоне. До этого он приходил туда в декабре 2020-го (фото – тут). В комментариях к посту о новой татуировке пользователи отмечают Медведеву. Отмечена она и на втором фото в посте Engidrine.

Важные атрибуты новой татуировки Милохина:

1) Розовая медведица в коньках.

2) Надпись «Люблю Даню».

3) Надпись «Жека» на одном из коньков.