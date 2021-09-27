Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы

Евгения Медведева названа среди участников нового сезона шоу «Ледниковый период» (полный список – тут). Фанаты замечали Медведеву еще по первым кадрам с тренировок шоу – теперь все официально подтверждено. Первый канал подтвердил: изменений нет. Загитова и Ягудин ими останутся.

Все это интересно после последних событий, которые опять связаны с пересечением Медведевой и Загитовой. Мы уже рассказывали об их тяжелых взаимоотношениях в отдельном материале. Кратко: все произошло из-за результатов олимпийского сезона. Медведева испытывала проблемы со здоровьем и проиграла Олимпиаду Загитовой, которая только вышла из юниоров.

Теперь школа «Самбо-70» отмечала 50-летний юбилей. Евгения Медведева была там ведущей, а Алина Загитова просто сидела на трибунах. Все это транслировалось на каналах холдинга «Матч» и в ютуб-канале школы. «Самбо-70» – центр спорта и образования. Именно его на соревнованиях представляли Евгения Медведева и Алина Загитова.

Обе были на вечере еще и в статусе звездных выпускниц.