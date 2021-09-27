Евгения Медведева
Алина Загитова
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#Евгения Медведева #Алина Загитова

Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы

4 часа назад
Александр Плеханов

AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева названа среди участников нового сезона шоу «Ледниковый период» (полный список – тут). Фанаты замечали Медведеву еще по первым кадрам с тренировок шоу – теперь все официально подтверждено. Первый канал подтвердил: изменений нет. Загитова и Ягудин ими останутся.

Все это интересно после последних событий, которые опять связаны с пересечением Медведевой и Загитовой. Мы уже рассказывали об их тяжелых взаимоотношениях в отдельном материале. Кратко: все произошло из-за результатов олимпийского сезона. Медведева испытывала проблемы со здоровьем и проиграла Олимпиаду Загитовой, которая только вышла из юниоров.

Теперь школа «Самбо-70» отмечала 50-летний юбилей. Евгения Медведева была там ведущей, а Алина Загитова просто сидела на трибунах. Все это транслировалось на каналах холдинга «Матч» и в ютуб-канале школы. «Самбо-70» – центр спорта и образования. Именно его на соревнованиях представляли Евгения Медведева и Алина Загитова

Обе были на вечере еще и в статусе звездных выпускниц.

Скриншот из видео на ютуб-канале «Самбо-70»

Скриншот из видео на ютуб-канале «Самбо-70»

Ситуацию подогрела цитата директора школы Рената Лайшева. Он сказал такую фразу: «Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская». Загитова ответила на это постами в сториз инстаграма. Даже отдельно подписала: «Работаю над «Московской» речью».

Кто такой Ренат Лайшев – босс «Самбо-70», который ссорится с Плющенко. Незаконно хранил пулемет и снимался в фильмах

Инстаграм Алины Загитовой

Получается такое пересечение:

  • Юбилей «Самбо-70». Евгения Медведева – ведущая большого праздничного вечера. Алина Загитова – зрительница, которая унижена цитатой важного директора.
  • «Ледниковый период». Алина Загитова – вероятная ведущая. Медведева будет участницей, а значит Загитова еще и возьмет у нее интервью после прокатов.

Тот же директор Лайшев уже набрасывал, что совместное участие Загитовой и Медведевой планировалось еще в предыдущем сезоне шоу. Им вместе предлагали быть ведущими. Лайшев не называл конкретику по отказу Медведевой. Сказал, что все отменилось по задумке организаторов. Итог – Загитова стала ведущей вместе с Ягудиным.

Теперь актуальна июльская цитата Ильи Авербуха по возможному пересечению Загитовой и Медведевой: «Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве – уже не так принципиально. Я уверен, что эти спортсменки будут интересны в любом качестве».

Загитова и Медведева участвуют в различных шоу Ильи Авербуха.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

К дикции Загитовой были претензии во время прошлого сезона шоу. Это был ее первый опыт в качестве ведущей такого масштабного проекта. Зрители критиковали Загитову, а Ягудин ее поддерживал: «Алина сейчас делает прорыв – каждая ее съемка все лучше и лучше. Под Алиной как будто плавится лед. Она просто выходит и очаровывает всех».

В последнее время Загитова и Медведева чаще пересекались. И обычно все проходило мирно. Они вместе приходили на программу «Вечерний Ургант», были капитанами на Кубке первого канала. В августовском интервью Медведева рассказывала, что ей приписывали все оскорбления Загитовой в олимпийский сезон. Она подошла сама, поговорили – и тема исчезла сама собой.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября. Первый канал покажет премьерный выпуск в 17:35 по московскому времени.

Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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