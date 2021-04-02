Кто такой Ренат Лайшев – босс «Самбо-70», который ссорится с Плющенко. Незаконно хранил пулемет и снимался в фильмах

Ренат Лайшев – один из первых выпускников «Самбо-70». Сейчас он возглавляет ее в должности генерального директора. «Самбо-70» – центр спорта и образования. Это государственное бюджетное учреждение, там занимаются спортсмены по 25 видам спорта. Лайшев стоит во главе спортивной верхушки с 1992 года.

Он родился в 1960 году. Имеет три высших образования, участвовал и становился чемпионом в московских соревнованиях по самбо. Сейчас Лайшев возглавляет Федерацию самбо Москвы и имеет кучу других должностей (подробно – в его профиле). Еще Лайшев был депутатом Московской городской думы VI созыва.

Лайшев имеет собственный сайт. На главной странице – голосование по газете «Теплый край» и пост по старту чемпионата мира в фигурном катании. Почему-то без итогов, но они есть в соцсетях.