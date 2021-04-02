Кто такой Ренат Лайшев – босс «Самбо-70», который ссорится с Плющенко. Незаконно хранил пулемет и снимался в фильмах
Ренат Лайшев – один из первых выпускников «Самбо-70». Сейчас он возглавляет ее в должности генерального директора. «Самбо-70» – центр спорта и образования. Это государственное бюджетное учреждение, там занимаются спортсмены по 25 видам спорта. Лайшев стоит во главе спортивной верхушки с 1992 года.
Он родился в 1960 году. Имеет три высших образования, участвовал и становился чемпионом в московских соревнованиях по самбо. Сейчас Лайшев возглавляет Федерацию самбо Москвы и имеет кучу других должностей (подробно – в его профиле). Еще Лайшев был депутатом Московской городской думы VI созыва.
Лайшев имеет собственный сайт. На главной странице – голосование по газете «Теплый край» и пост по старту чемпионата мира в фигурном катании. Почему-то без итогов, но они есть в соцсетях.
Лайшев постоянно мелькает в новостях о фигурке. Но почти с ней не связан
Школа «Самбо-70» интересна из-за достижений в фигурном катании. Обычно о ней говорят через отделение «Хрустальный». В «Хрустальном» готовят фигуристов-одиночников и танцоров на льду. Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков – это работники «Хрустального». Все достижения «Хрустального» идут в зачет школы «Самбо-70».
Раньше «Хрустальный» был отдельной спортивной школой. Все изменилось в 2013 году. Правительство Москвы придумало объединение шести школ Юго-Западного Административного округа со структурой «Самбо-70». Они стали отделениями «Самбо-70».
Лайшев вспоминал: «Расскажу вам историю, обезличив реплики, звучавшие в самом начале присоединения. «Если вы думаете, что мы будем носить майки «Самбо-70», вы глубоко заблуждаетесь». Через полгода все в очередь выстраивались за формой».
Ренат Лайшев засветился в повестке по фигурному катанию, когда школа «Самбо-70» праздновала 50-летие. На праздничной церемонии присутствовала Евгения Медведева, но не было Алины Загитовой. Лайшев оправдал это ее съемками, а потом сказал: «Я всегда был за то, чтобы они вместе и флаг поднимали, и вели «Ледниковый период».
Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью
1 апреля Ренат Лайшев рассказал, что Трусова уже на днях вернется в «Самбо-70». Добавил: «Никакой шутки в этом нет». Плющенко и Рудковская не оценили – бомбанули ответными мощными комментариями. Уже потом вскрылись подробности, что Лайшев просто поговорил с отцом Трусовой. Тому нравится «Самбо-70», поэтому он бы хотел возвращения дочери.
Этери Тутберидзе сказала главное, что важно знать об этой ситуации с ролью Лайшева: «Он не имеет отношения к нашей работе». Не вмешивался он и в переговоры по возвращению Косторной, хотя тогда тоже много комментировал. Все решала Тутберидзе, а Лайшев просто оценивал ситуацию. Обычно он только накаляет обстановку комментариями.
В интервью «СЭ» Лайшев рассказывал, что они с Тутберидзе много общаются. После чемпионата России по фигурному катанию он говорил: «Недавно у нас был довольно долгий разговор перед их поездкой в Челябинск. Я приехал поздравить ее с наступающим Новым годом, и мы поговорили по душам».
Плющенко раньше называл Лайшева персонажем, каждое интервью которого – шедевр. Реальную близость Лайшева к «Хрустальному» показала декабрьская ситуация. Лайшев сказал, что Тутберидзе перешла на удаленную работу из-за плохого самочувствия. Тутберидзе в ответ выложила видео, где рассказала о хорошем состоянии и спокойной работе.
Сезон-2020/21 начинался с конфликта Лайшева и Плющенко. Октябрьские слова Лайшева: «Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться». Сезон заканчивается словами Лайшева в адрес Рудковской: «Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь!»
Другой Лайшев: каскадер, уголовные дела, знание всех видов спорта
На официальном сайте Лайшева рассказывается о появлении названия «Самбо-70» у школы. Изначально так назывался строительный отряд, где Рудман (основатель школы) был комиссаром. На первую тренировку в школе пришли 13 человек, сейчас там занимаются более 16 тысяч. Лайшев курирует постоянное расширение и стройку новых спортивных объектов.
Еще он периодически вспоминает прошлое:
В 2017 году РЕН ТВ публиковал материал об обыске в доме Рената Лайшева. Сам обыск проходил еще летом 2016-го. Тогда у Лайшева в гостиной нашелся пулемет «Максим». Это был подарок на 55-летие, который сам Лайшев принял за обычный сувенир. Полиция изъяла пулемет, а Лайшев стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия.
Life писал, что еще раньше на Лайшева заводилось другое уголовное дело. Из-за расследования и поиска доказательств по нему следователи и наткнулись на пулемет в доме Лайшева. Дело завели по клевете в отношении бывшего руководителя Москомспорта Алексея Воробьева. Сам Лайшев отвергал наличие обвинений по уголовным делам – это тоже описывал Life.
Лайшев лично знаком с Путиным. Даже принимал его в «Самбо-70» и поддерживал на выборах в 2018-м: «Он дважды приезжал в «Самбо-70», именно в стенах нашей школы президент объявил о возобновлении комплекса ГТО, из года в год он становится почетным гостем на нашем турнире по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70».
На «Кинопоиске» есть профиль Рената Лайшева. Там указано, что в качестве актера он снялся в пяти фильмах. Последним был «Путь» (2009). Сам Лайшев говорил, что сыграл намного больше ролей – только делал это в качестве каскадера или дублера. «Реальное время» делало интервью с Лайшевым, где он рассказывал об этом подробнее.
Лайшев объяснял, почему каскадером стал именно он: «У нас в стране никогда не было профессиональных каскадеров, поэтому удобнее было взять человека из спорта, который может правильно поставить сцену драки, правильно упасть и все такое. Плюс я занимался во Дворце пионеров на Ленинских горах в Театре юного москвича».
Еще Ренат Лайшев – фанат «Спартака». Эта любовь передалась еще от отца. В 2015-м Лайшев говорил: «В России три беды – дороги, дураки и футболисты». Когда подводил итоги 2020-го, то уже выделял в событиях победу Хабиба над Гейджи, взлет Даниила Медведева, золотые медали у самбистов. И только потом думал о фигурном катании.
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»