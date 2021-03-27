Щербакова провела два стабильных года перед Олимпиадой. Пока соперницы решали проблемы и отставали
Анна Щербакова заканчивает второй взрослый сезон за карьеру. Она выходила из юниорок вместе с Аленой Косторной и Александрой Трусовой. В тот момент еще доминировали Алина Загитова и Евгения Медведева. За это время Щербакова не провалила ни одного крупного старта на взрослом уровне. И даже не меняла тренера – только восхищалась Этери Тутберидзе.
Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21
Ее результаты на главных турнирах в двух сезонах:
Чемпионат Европы – 🥈
Финал Гран-при – 🥈
Чемпионат мира – 🥇
Чемпионат России – 🥇 🥇
Как в этот момент дела у соперниц:
- Алена Косторная. Обыгрывала Щербакову на международных стартах во время первого сезона. Потом поменяла тренера и потеряла вообще все. Теперь Косторная вернулась к Тутберидзе, но на чемпионате мира был только в роли запасной. На ЧР-2021 Косторной не было, а там Щербакова никому не отдает золото уже три года.
- Александра Трусова. На всех соревнованиях брала бронзовые медали. Ушла к Плющенко, но новую смену тренера в олимпийский сезон уже не планирует. Трусова меняла систему подготовки, много работала над скольжением и представлением программы. Параллельно исполнила на чемпионате мира пять четверных прыжков. Удачно – три.
- Алина Загитова и Евгения Медведева. Были капитанами на командном турнире фигуристов сборной России. Формально обе еще не завершали карьеру, но Загитова занимается шоу. Медведева не участвовала в нормальных стартах еще с прошлого ЧР: в этом сезоне она постоянно решала проблемы со здоровьем.
Все это важно перед Олимпиадой-2022. В олимпийском сезоне к соперничеству добавятся еще три перспективные фигуристки из группы Тутберидзе. Валиева – главная из них. По сезону она уже обыгрывала Трусову и постоянно напрягала Щербакову. На чемпионат мира Валиева не попала только из-за возрастных правил.
По прогрессу и стабильности на Щербакову похожа Елизавета Туктамышева. Мы обращали на это внимание в отдельном материале. Серебро Туктамышевой на ЧМ и ее другие успехи важны с моральной стороны восприятия фигурного катания. Но в технике разрыв между ними такой большой, что Щербакова выигрывает 13 баллов даже с неудачным прокатом.
А потом искренне этому удивляется: