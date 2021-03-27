Щербакова провела два стабильных года перед Олимпиадой. Пока соперницы решали проблемы и отставали

Все это важно перед Олимпиадой-2022. В олимпийском сезоне к соперничеству добавятся еще три перспективные фигуристки из группы Тутберидзе. Валиева – главная из них. По сезону она уже обыгрывала Трусову и постоянно напрягала Щербакову. На чемпионат мира Валиева не попала только из-за возрастных правил.

По прогрессу и стабильности на Щербакову похожа Елизавета Туктамышева. Мы обращали на это внимание в отдельном материале. Серебро Туктамышевой на ЧМ и ее другие успехи важны с моральной стороны восприятия фигурного катания. Но в технике разрыв между ними такой большой, что Щербакова выигрывает 13 баллов даже с неудачным прокатом.

А потом искренне этому удивляется: