Серебро Туктамышевой важнее любого золота
Елизавета Туктамышева взяла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию. Между ее двумя медалями на ЧМ прошло шесть лет. Некоторые фигуристки за это время начинают и заканчивают взрослую карьеру. Туктамышева будто живет в отдельной собственной реальности. Не останавливается: постоянно учит новое и кайфует от происходящего в спорте.
Она расплакалась еще в момент объявления оценок, когда поняла – медаль есть. В 24 года Туктамышева обошла прыжковую рекордсменку Трусову (пять четверных – ого) и проиграла Щербаковой. Стояла на пьедестале рядом с девочками-вундеркиндами. Пока Туктамышева снималась в фотосессиях перед ЧМ, чемпионка Щербакова собирала с собой учебники.
Прямо сейчас фигурка переживает странные времена. У нее огромный рост популярности: Первый канал транслирует в прайм-тайм из спортивных видов только футбол и фигурное катание. Но тут же важно, что все происходит в эпоху роботизированных детей-чемпионов. Ее разогнала Этери Тутберидзе, задавшая новый тренд в женском одиночном катании.
Дети под ее руководством друг за другом штампуют рекорды, быстро взлетают, потом падают и растворяются. Они не вызывают у обычной аудитории никакой привязанности, варясь лишь в сердцах сектантов-фанатов. Липницкая выстрелила в олимпийский сезон, но быстро закончила. Загитова выиграла все за пару лет – и ушла в шоу. Медведева не катается, хотя вернулась.
На этом фоне Туктамышева – последний живой человек на фоне молодых богов. Она живая, активная, эмоциональная и просто, давайте честно, достаточно взрослая. За ее историей хочется следить. Она воюет с обстоятельствами, временем и толпой мессиподобных уникумов. Четче других ощущается именно реальным человеком, которому хочется сопереживать.
Серебро Туктамышевой именно сейчас – важный сигнал. Даже на космическом уровне заруб в Лиге справедливости еще есть место Бэтмену – единственному герою без суперсил, но от этого и самому ценному. Туктамышева показывает стабильность и уверенность. Формально это доступно каждому, но в фигурном катании мало людей с подобным характером. Зрелых людей.
Глубокую фразу вбросил сразу после ЧМ тренер Туктамышевой. На «СЭ» есть его большое обращение к фигуристам 20+, но нам понравилась одна ключевая цитата:
Туктамышева пережила перестановку трендов в женском фигурном катании. Раньше ценились только подобные ей гики спорта, которые задумываются над танцевальными движениями в программах и строят длинные карьеры. Теперь мир восторгается порхающими подростками. Но даже рядом с ними она не теряется и удивляет.
Не зря Туктамышева еще верит в попадание на Олимпиаду-2022.
Не зря Туктамышева подстраивается под мир и учит новое.
Не зря Туктамышева не боится активностей за пределами фигурки.
Не зря Туктамышева наслаждается самим участием на таком турнире.
Туктамышева преодолела саму себя, а теперь остается ориентиром для всех старших фигуристов. И главное – она живет. Пока Косторная бесконечно закрывает комментарии, потому что боится оскорблений. Пока Щербакова пропадает из новостей на полгода между крупными турнирами. Пока Трусова все время тренируется и расстраивается из-за каждого падения.
«Кофе или чай?»