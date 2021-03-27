Серебро Туктамышевой важнее любого золота

Елизавета Туктамышева взяла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию. Между ее двумя медалями на ЧМ прошло шесть лет. Некоторые фигуристки за это время начинают и заканчивают взрослую карьеру. Туктамышева будто живет в отдельной собственной реальности. Не останавливается: постоянно учит новое и кайфует от происходящего в спорте.

Она расплакалась еще в момент объявления оценок, когда поняла – медаль есть. В 24 года Туктамышева обошла прыжковую рекордсменку Трусову (пять четверных – ого) и проиграла Щербаковой. Стояла на пьедестале рядом с девочками-вундеркиндами. Пока Туктамышева снималась в фотосессиях перед ЧМ, чемпионка Щербакова собирала с собой учебники.

Прямо сейчас фигурка переживает странные времена. У нее огромный рост популярности: Первый канал транслирует в прайм-тайм из спортивных видов только футбол и фигурное катание. Но тут же важно, что все происходит в эпоху роботизированных детей-чемпионов. Ее разогнала Этери Тутберидзе, задавшая новый тренд в женском одиночном катании.