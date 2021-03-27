Елизавета Туктамышева
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Елизавета Туктамышева #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Серебро Туктамышевой важнее любого золота

37 минут назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета Туктамышева взяла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию. Между ее двумя медалями на ЧМ прошло шесть лет. Некоторые фигуристки за это время начинают и заканчивают взрослую карьеру. Туктамышева будто живет в отдельной собственной реальности. Не останавливается: постоянно учит новое и кайфует от происходящего в спорте.

Она расплакалась еще в момент объявления оценок, когда поняла – медаль есть. В 24 года Туктамышева обошла прыжковую рекордсменку Трусову (пять четверных – ого) и проиграла Щербаковой. Стояла на пьедестале рядом с девочками-вундеркиндами. Пока Туктамышева снималась в фотосессиях перед ЧМ, чемпионка Щербакова собирала с собой учебники.

Прямо сейчас фигурка переживает странные времена. У нее огромный рост популярности: Первый канал транслирует в прайм-тайм из спортивных видов только футбол и фигурное катание. Но тут же важно, что все происходит в эпоху роботизированных детей-чемпионов. Ее разогнала Этери Тутберидзе, задавшая новый тренд в женском одиночном катании.

AFLO/Global Look Press

Дети под ее руководством друг за другом штампуют рекорды, быстро взлетают, потом падают и растворяются. Они не вызывают у обычной аудитории никакой привязанности, варясь лишь в сердцах сектантов-фанатов. Липницкая выстрелила в олимпийский сезон, но быстро закончила. Загитова выиграла все за пару лет – и ушла в шоу. Медведева не катается, хотя вернулась.

На этом фоне Туктамышева – последний живой человек на фоне молодых богов. Она живая, активная, эмоциональная и просто, давайте честно, достаточно взрослая. За ее историей хочется следить. Она воюет с обстоятельствами, временем и толпой мессиподобных уникумов. Четче других ощущается именно реальным человеком, которому хочется сопереживать.

Серебро Туктамышевой именно сейчас – важный сигнал. Даже на космическом уровне заруб в Лиге справедливости еще есть место Бэтмену – единственному герою без суперсил, но от этого и самому ценному. Туктамышева показывает стабильность и уверенность. Формально это доступно каждому, но в фигурном катании мало людей с подобным характером. Зрелых людей.

Глубокую фразу вбросил сразу после ЧМ тренер Туктамышевой. На «СЭ» есть его большое обращение к фигуристам 20+, но нам понравилась одна ключевая цитата: 

«Туктамышева – Статуя Свободы для девушек за 20. Держит факел и освещает им путь».
Алексей Мишин

Туктамышева пережила перестановку трендов в женском фигурном катании. Раньше ценились только подобные ей гики спорта, которые задумываются над танцевальными движениями в программах и строят длинные карьеры. Теперь мир восторгается порхающими подростками. Но даже рядом с ними она не теряется и удивляет.

Не зря Туктамышева еще верит в попадание на Олимпиаду-2022.

Не зря Туктамышева подстраивается под мир и учит новое.

Не зря Туктамышева не боится активностей за пределами фигурки.

Не зря Туктамышева наслаждается самим участием на таком турнире.

Туктамышева преодолела саму себя, а теперь остается ориентиром для всех старших фигуристов. И главное – она живет. Пока Косторная бесконечно закрывает комментарии, потому что боится оскорблений. Пока Щербакова пропадает из новостей на полгода между крупными турнирами. Пока Трусова все время тренируется и расстраивается из-за каждого падения.

«Кофе или чай?»

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Роман Абрамов
Главред «Гола» с 2019 года. Это он во всем виноват.
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