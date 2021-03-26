Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Александра Трусова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух

20 минут назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Александра Трусова выступила в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию. За произвольную она получила 152,38 балла, а в сумме за две программы набрала 217,20.

Трусова заявила на программу пять четверных прыжков: флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом. Она упала с четверного сальхова и четверного тулупа.

Ни одна фигуристка в истории не исполняла пять четверных прыжков за одну программу.

В 2019 году Трусова стала первой фигуристкой в истории, которая приземлила четыре четверных прыжка в произвольной программе.

После короткой программы на ЧМ-2021 Трусова занимала 12 место. Там она ошиблась во время исполнения каскада и прыгнула двойной аксель.

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Источник:
Гол.ру
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