Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух

Александра Трусова выступила в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию. За произвольную она получила 152,38 балла, а в сумме за две программы набрала 217,20.

Трусова заявила на программу пять четверных прыжков: флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом. Она упала с четверного сальхова и четверного тулупа.

Ни одна фигуристка в истории не исполняла пять четверных прыжков за одну программу.

В 2019 году Трусова стала первой фигуристкой в истории, которая приземлила четыре четверных прыжка в произвольной программе.

После короткой программы на ЧМ-2021 Трусова занимала 12 место. Там она ошиблась во время исполнения каскада и прыгнула двойной аксель.