Трусова провалила старт ЧМ из-за волнения. Но после такого она еще претендует на призы

Прогноз до чемпионата мира: Александра Трусова – один из фаворитов на всем турнире.

Расклад после короткой программы: Александра Трусова сорвала каскад и занимает 12-е место. Ее отставание от лидирующей Щербаковой – 16 баллов.

В эфире Первого канала Трусова объяснила свой провал волнением перед прокатом . Там же рассказала, почему не прыгнула тройной аксель: «С утра у меня не получалось. Решила, что так будет лучше – с двойным. Сейчас больше прислушиваюсь к тренерам». Но отставание Трусовой сложилось не только из-за этого решения.

Так получилось из-за сорванного каскада тройной лутц-тройной тулуп. Эмоции Плющенко в момент ошибок Трусовой не скрывала даже маска. Трусова получила за короткую программу 64,82. На чемпионате России было 75,76 – и тогда Плющенко бесился. Сейчас было так: