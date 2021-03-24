Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Александра Трусова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Трусова провалила старт ЧМ из-за волнения. Но после такого она еще претендует на призы

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

Прогноз до чемпионата мира: Александра Трусова – один из фаворитов на всем турнире.

Расклад после короткой программы: Александра Трусова сорвала каскад и занимает 12-е место. Ее отставание от лидирующей Щербаковой – 16 баллов.

В эфире Первого канала Трусова объяснила свой провал волнением перед прокатом. Там же рассказала, почему не прыгнула тройной аксель: «С утра у меня не получалось. Решила, что так будет лучше – с двойным. Сейчас больше прислушиваюсь к тренерам». Но отставание Трусовой сложилось не только из-за этого решения.

Так получилось из-за сорванного каскада тройной лутц-тройной тулуп. Эмоции Плющенко в момент ошибок Трусовой не скрывала даже маска. Трусова получила за короткую программу 64,82. На чемпионате России было 75,76 – и тогда Плющенко бесился. Сейчас было так:

Елизавета Туктамышева и Рика Кихира прыгали тройной аксель. Это уже автоматически вкинуло их в лидирующую тройку. Анна Щербакова стала единственной из всех фигуристок с баллами 80+. Получила их за чистый прокат без помарок – даже без акселя. Остальные фигуристки из первой десятки исполняли стандартный набор элементов, но делали это чисто.

Перед произвольной программой у Трусовой остаются шансы на призы. Мы рассказывали о разнице по контенту в тексте о Кихире (читать – тут). Краткий вывод: Трусова выделяется по ультра-си элементам в произвольной программе среди всех фигуристок в мире. Формально она владеет тройным акселем и может исполнить пять четверных. Хотя на соревнованиях никогда так не делала.

23 марта случились два ключевых эпизода для Трусовой на этом турнире. Сначала она сказала о целях на чемпионат мира – чисто откатать обе программы. Это уже не вышло, но в тот же день Трусова вытянула пять четверных прыжков во время прогона произвольной. На тренировках во время этого чемпионата мира она вообще почти не падала.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Обычно Трусова всегда поднимается в таблице именно после произвольной программы. На чемпионате России она занимала четвертое место, но в итоге стала третьей. На двух этапах Кубка России Трусова была в короткой программе третьей и второй. Общий результат в двух случаях – победа. Этап серии Гран-при – исключение. Тогда Трусова упала на четвертое место.

В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки

После короткой программы на ЧМ за Трусову все переживают:

Но у нее еще остаются четверные прыжки в произвольной программе. В короткой их исполнять нельзя.

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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