Русские фигуристы катались с температурой и ходили без масок. На ЧМ другой мир: нельзя касаться бортика или давать куртку тренеру

ЧМ проходит в строгих ковидных правилах. Даже запрещено касаться бортиков

Чемпионат мира по фигурному катанию – первый крупный международный турнир после начала пандемии коронавируса. Прошлый ЧМ отменился за неделю до старта. В этом сезоне не проводился финал серии Гран-при, а ее этапы искусственно превратились в национальные соревнования. Не состоялся и февральский чемпионат Европы.

ЧМ-2021 проходит в шведском Стокгольме. Перед стартом турнира ISU опубликовал большой документ с правилами безопасности. Первый пункт – соревновательный пузырь из двух уровней. Туда допускаются фигуристы, их команда, состав работников арены и должностные лица. Только они имеют постоянный допуск на официальное место проведения чемпионата мира.

Фигуристы постоянно заполняют анкеты о состоянии здоровья и сдают тесты на коронавирус. Первый положительный результат случился еще до старта ЧМ. Tele-sport пишет, что его сдала белорусская фигуристка Виктория Сафонова. ISU подтверждал, но без фамилии. Правила ЧМ в этом плане строгие: фигуристка пропустит чемпионат мира и сядет на изоляцию.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта