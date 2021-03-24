Русские фигуристы катались с температурой и ходили без масок. На ЧМ другой мир: нельзя касаться бортика или давать куртку тренеру
ЧМ проходит в строгих ковидных правилах. Даже запрещено касаться бортиков
Чемпионат мира по фигурному катанию – первый крупный международный турнир после начала пандемии коронавируса. Прошлый ЧМ отменился за неделю до старта. В этом сезоне не проводился финал серии Гран-при, а ее этапы искусственно превратились в национальные соревнования. Не состоялся и февральский чемпионат Европы.
ЧМ-2021 проходит в шведском Стокгольме. Перед стартом турнира ISU опубликовал большой документ с правилами безопасности. Первый пункт – соревновательный пузырь из двух уровней. Туда допускаются фигуристы, их команда, состав работников арены и должностные лица. Только они имеют постоянный допуск на официальное место проведения чемпионата мира.
Фигуристы постоянно заполняют анкеты о состоянии здоровья и сдают тесты на коронавирус. Первый положительный результат случился еще до старта ЧМ. Tele-sport пишет, что его сдала белорусская фигуристка Виктория Сафонова. ISU подтверждал, но без фамилии. Правила ЧМ в этом плане строгие: фигуристка пропустит чемпионат мира и сядет на изоляцию.
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Остальные участники ЧМ разделены еще на два уровня безопасности. Они никак не контактируют с фигуристами, но тоже имеют свои правила. Важно: перед выходом на лед фигуристы измеряют температуру. Это происходит во время каждого прихода на площадку – даже на тренировках. Зрители на чемпионат мира не допускаются вообще.
Еще ISU отдельно разъяснил систему других правил безопасности:
📌 Интервью проводятся в онлайн-режиме. Журналисты никак не пересекаются с фигуристами.
📌 Выходить на улицу можно только в определенные места. Они согласованы с организаторами. Уезжать за пределы пузыря запрещено.
📌 Фигуристы будут в масках перед выходом на подиум. Запрещены объятия, поцелуи, рукопожатия.
Дополнительные рекомендации есть в другом документе ISU. Там объясняются правила проведения мероприятия со стороны организаторов. Есть такое:
📌 Спортсмены обязаны мыть и дезинфицировать оборудование, которое им предоставляется для тренировок.
📌 Запрещено прикасаться к бортикам.
📌 Надо избегать передачу личных вещей членам команды – даже тренировочных курток.
В России не было таких ограничений. Щербакова каталась с температурой и давала интервью без маски
Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган говорил о сложном моменте для фигуристов из России на чемпионате мира: «Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов».
Швеция строго относится к коронавирусу. Еще в январе страна отменила все домашние турниры по фигурному катанию. Максим Траньков говорил о неудобствах из-за ковидных правил в Стокгольме: «Сидеть весь турнир в номере не очень». Александра Трусова грустит, что не взяла на ЧМ родителей и собак. Это тоже запрещено правилами.
Ситуация с Анной Щербаковой на чемпионате России – пример реальности, в которой весь сезон соревновались русские фигуристы. «Р-Спорт» писал, что перед короткой программой Щербакова вышла на лед с температурой 38 градусов. Перед произвольной она отказалась от измерения температуры. На этом турнире Щербакова взяла золото.
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В России почти всегда на трибунах были зрители. Так проходило интервью после чемпионата России:
Елизавета Туктамышева так отправлялась на чемпионат мира:
А так давала комментарий уже в Стокгольме:
Разницу с ЧМ показали и запасные пары, которые не попали в основной состав на чемпионат мира. Они фотографировались на тренировочном сборе в Новогорске:
Александр Жулин нашел способ для обхода ограничений. Он просто закинул на бортик ногу:
Алексей Ягудин удивлялся правилам по интервью: