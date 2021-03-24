ЧМ-2021 (фигурное катание)
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #коронавирус #фигурное катание

Русские фигуристы катались с температурой и ходили без масок. На ЧМ другой мир: нельзя касаться бортика или давать куртку тренеру

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

ЧМ проходит в строгих ковидных правилах. Даже запрещено касаться бортиков

Чемпионат мира по фигурному катанию – первый крупный международный турнир после начала пандемии коронавируса. Прошлый ЧМ отменился за неделю до старта. В этом сезоне не проводился финал серии Гран-при, а ее этапы искусственно превратились в национальные соревнования. Не состоялся и февральский чемпионат Европы.

ЧМ-2021 проходит в шведском Стокгольме. Перед стартом турнира ISU опубликовал большой документ с правилами безопасности. Первый пункт – соревновательный пузырь из двух уровней. Туда допускаются фигуристы, их команда, состав работников арены и должностные лица. Только они имеют постоянный допуск на официальное место проведения чемпионата мира.

Фигуристы постоянно заполняют анкеты о состоянии здоровья и сдают тесты на коронавирус. Первый положительный результат случился еще до старта ЧМ. Tele-sport пишет, что его сдала белорусская фигуристка Виктория Сафонова. ISU подтверждал, но без фамилии. Правила ЧМ в этом плане строгие: фигуристка пропустит чемпионат мира и сядет на изоляцию.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта

AFLO/Global Look Press

Остальные участники ЧМ разделены еще на два уровня безопасности. Они никак не контактируют с фигуристами, но тоже имеют свои правила. Важно: перед выходом на лед фигуристы измеряют температуру. Это происходит во время каждого прихода на площадку – даже на тренировках. Зрители на чемпионат мира не допускаются вообще.

Еще ISU отдельно разъяснил систему других правил безопасности:

📌 Интервью проводятся в онлайн-режиме. Журналисты никак не пересекаются с фигуристами.

📌 Выходить на улицу можно только в определенные места. Они согласованы с организаторами. Уезжать за пределы пузыря запрещено.

📌 Фигуристы будут в масках перед выходом на подиум. Запрещены объятия, поцелуи, рукопожатия.

Дополнительные рекомендации есть в другом документе ISU. Там объясняются правила проведения мероприятия со стороны организаторов. Есть такое:

📌 Спортсмены обязаны мыть и дезинфицировать оборудование, которое им предоставляется для тренировок.

📌 Запрещено прикасаться к бортикам.

📌 Надо избегать передачу личных вещей членам команды – даже тренировочных курток.

Keystone Press Agency/Global Look Press

В России не было таких ограничений. Щербакова каталась с температурой и давала интервью без маски

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган говорил о сложном моменте для фигуристов из России на чемпионате мира: «Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов».

Швеция строго относится к коронавирусу. Еще в январе страна отменила все домашние турниры по фигурному катанию. Максим Траньков говорил о неудобствах из-за ковидных правил в Стокгольме: «Сидеть весь турнир в номере не очень». Александра Трусова грустит, что не взяла на ЧМ родителей и собак. Это тоже запрещено правилами.

Ситуация с Анной Щербаковой на чемпионате России – пример реальности, в которой весь сезон соревновались русские фигуристы. «Р-Спорт» писал, что перед короткой программой Щербакова вышла на лед с температурой 38 градусов. Перед произвольной она отказалась от измерения температуры. На этом турнире Щербакова взяла золото.

«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах

В России почти всегда на трибунах были зрители. Так проходило интервью после чемпионата России:

Официальный сайт Первого канала

Елизавета Туктамышева так отправлялась на чемпионат мира:

А так давала комментарий уже в Стокгольме:

инстаграм Елизаветы Туктамышевой

Разницу с ЧМ показали и запасные пары, которые не попали в основной состав на чемпионат мира. Они фотографировались на тренировочном сборе в Новогорске:

Александр Жулин нашел способ для обхода ограничений. Он просто закинул на бортик ногу:

Алексей Ягудин удивлялся правилам по интервью:

инстаграм Алексея Ягудина

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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