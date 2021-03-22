Участник ЧМ по фигурному катанию получил положительный результат теста на коронавирус. Он пропустит турнир

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. Соревнования стартуют 24 марта.

ISU пишет в официальном заведении, что уважает конфиденциальность информации. Поэтому личность заболевшего не раскрывается.

Спортсмен точно пропустит турнир. Ковидные правила предусматривают недельную изоляцию. Контактировавшие с ним люди тоже изолированы.

Генеральный директор ФФКР Александр Коган сказал в интервью ТАСС, что все спортсмены сборной России здоровы.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию