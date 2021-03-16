ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта

16 марта, 11:47

С 22 по 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной России на этот ЧМ:

Женщины:

  • Анна Щербакова.
  • Елизавета Туктамышева.
  • Александра Трусова.

Мужчины:

  • Михаил Коляда.
  • Евгений Семененко.

Пары:

  • Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
  • Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
  • Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Танцы на льду:

  • Александра Степанова – Иван Букин.
  • Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
  • Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Так выглядит расписание (указано московское время):

24 марта, среда:

12:00. Женщины, короткая программа.

20:30. Пары, короткая программа.

25 марта, четверг:

13:30. Мужчины, короткая программа.

20:10. Пары, произвольная программа.

26 марта, пятница:

12:52. Танцы на льду, ритм-танец.

20:00. Женщины, произвольная программа.

27 марта, суббота:

13:00. Мужчины, произвольная программа.

19:00. Танцы на льду, произвольный танец.

28 марта, воскресенье:

16:30. Показательные выступления.

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Источник:
Первый канал
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