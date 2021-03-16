ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта
16 марта, 11:47
С 22 по 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной России на этот ЧМ:
Женщины:
- Анна Щербакова.
- Елизавета Туктамышева.
- Александра Трусова.
Мужчины:
- Михаил Коляда.
- Евгений Семененко.
Пары:
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
Танцы на льду:
- Александра Степанова – Иван Букин.
- Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
- Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
Так выглядит расписание (указано московское время):
24 марта, среда:
12:00. Женщины, короткая программа.
20:30. Пары, короткая программа.
25 марта, четверг:
13:30. Мужчины, короткая программа.
20:10. Пары, произвольная программа.
26 марта, пятница:
12:52. Танцы на льду, ритм-танец.
20:00. Женщины, произвольная программа.
27 марта, суббота:
13:00. Мужчины, произвольная программа.
19:00. Танцы на льду, произвольный танец.
28 марта, воскресенье:
16:30. Показательные выступления.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые