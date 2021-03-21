Состав ведущих сборных на ЧМ-2021 по фигурному катанию

С 22 по 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию с 22 по 28 марта

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта

Полный список участников вы можете найти здесь. Так выглядят составы главных сборных:

1. Сборная России

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Пары: Евгения Тарасова-Владимир Морозов, Александра Бойкова-Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина-Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина-Никита Кацалапов, Александра Степанова-Иван Букин, Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро.

2. Сборная Японии

Мужчины: Юдзуру Ханю, Юма Кагияма, Шома Уно.

Женщины: Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Каори Сакамото.

Пары: Рику Миура-Рюичи Кихара.

Танцы на льду: Мисато Коматсубара-Тим Колето.

3. Сборная США

Мужчины: Нэтан Чен, Винсент Чжоу, Джейсон Браун.

Женщины: Брэди Теннелл, Карен Чен.

Пары: Алекса Шимека-Брендон Фрэйзер, Эшли Кэйн-Тимоти ЛеДюк.

Танцы на льду: Мэдисон Чок-Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл-Захари Донохью, Кейтлин Гавайек-Жан-Люк Бэйкер.

4. Сборная Франции

Мужчины: Кевин Аймо.

Женщины: Мэ Беренис Мейте.

Пары: Клео Амон-Денис Стрекалин, Колин Керивен-Ноэль-Антуан Пьер.

Танцы на льду: Аделина Галявиева-Луи Торон, Евгения Лопарева-Жофре Бриссо.

5. Сборная Канады

Мужчины: Киган Мессинг.

Женщины: Эмили Баусбак, Мадлен Шизас.

Пары: Кирстен Мур-Тауэрс-Майкл Маринаро, Эвелин Уолш-Трент Мишо.

Танцы на льду: Лоуренс Фурнье Бодри-Николай Соренсен, Пайпер Гиллес-Поль Пуарье, Марджори Лажо-Захари Лага.

6. Сборная Китая

Мужчины: Цзинь Боян, Янь Хань.

Женщины: Чэнь Хунъи.

Пары: Пэн Чэн-Цзинь Ян, Вэньцзинь Суй-Цун Хань, Ван Юйчэнь-Хуан Ихан.

Танцы на льду: Ван Шиюэ-Лю Синьюй.