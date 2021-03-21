Состав ведущих сборных на ЧМ-2021 по фигурному катанию
С 22 по 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.
Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию с 22 по 28 марта
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта
Полный список участников вы можете найти здесь. Так выглядят составы главных сборных:
1. Сборная России
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.
Пары: Евгения Тарасова-Владимир Морозов, Александра Бойкова-Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина-Александр Галлямов.
Танцы на льду: Виктория Синицина-Никита Кацалапов, Александра Степанова-Иван Букин, Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро.
2. Сборная Японии
Мужчины: Юдзуру Ханю, Юма Кагияма, Шома Уно.
Женщины: Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Каори Сакамото.
Пары: Рику Миура-Рюичи Кихара.
Танцы на льду: Мисато Коматсубара-Тим Колето.
3. Сборная США
Мужчины: Нэтан Чен, Винсент Чжоу, Джейсон Браун.
Женщины: Брэди Теннелл, Карен Чен.
Пары: Алекса Шимека-Брендон Фрэйзер, Эшли Кэйн-Тимоти ЛеДюк.
Танцы на льду: Мэдисон Чок-Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл-Захари Донохью, Кейтлин Гавайек-Жан-Люк Бэйкер.
4. Сборная Франции
Мужчины: Кевин Аймо.
Женщины: Мэ Беренис Мейте.
Пары: Клео Амон-Денис Стрекалин, Колин Керивен-Ноэль-Антуан Пьер.
Танцы на льду: Аделина Галявиева-Луи Торон, Евгения Лопарева-Жофре Бриссо.
5. Сборная Канады
Мужчины: Киган Мессинг.
Женщины: Эмили Баусбак, Мадлен Шизас.
Пары: Кирстен Мур-Тауэрс-Майкл Маринаро, Эвелин Уолш-Трент Мишо.
Танцы на льду: Лоуренс Фурнье Бодри-Николай Соренсен, Пайпер Гиллес-Поль Пуарье, Марджори Лажо-Захари Лага.
6. Сборная Китая
Мужчины: Цзинь Боян, Янь Хань.
Женщины: Чэнь Хунъи.
Пары: Пэн Чэн-Цзинь Ян, Вэньцзинь Суй-Цун Хань, Ван Юйчэнь-Хуан Ихан.
Танцы на льду: Ван Шиюэ-Лю Синьюй.