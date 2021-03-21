Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище

Коляда ушел от тренера после 20 лет сотрудничества. Новый сразу же знал, как вернуть его лучшую форму

Михаил Коляда с пяти лет тренировался в системе Валентины Чеботаревой. До 2018-го все шло более-менее неплохо. Но после чемпионата мира в Милане он практически на два года отдалился от реально высокого уровня.

Подробнее обо всех провалах Коляды мы писали здесь. Если кратко, то он много ошибался, лечил синусит, перенес операцию, пропустил сезон и не очень уверенно вернулся.

В июне прошлого года Коляда приехал в сборную. Тогда же стало известно, что он сменит тренера – уйдет от Чеботаревой и перейдет в группу к Алексею Мишину. Про этот трансфер Коляда говорил так:

«Все было просто. Я решился на это и перешел к Алексею Мишину. Я очень хочу поблагодарить Валентину Чеботареву за то, что она шла со мной по этому пути почти 20 лет и добилась хороших результатов.

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В новой тренировочной группе я чувствую себя прекрасно. Очень хорошо, когда рядом есть люди, за которыми ты можешь тянуться. Это делает тренировки проще. Поговорка «один в поле не воин» существует не просто так. Без конкуренции иногда было трудно мотивировать себя работать – не физически, а умственно.

Очевидно, что каждая тренировка состоит из прыжков, вращений, пробежек. Это в основном неизменно, но отношение и настроение изменились, и это дает силу и энтузиазм».