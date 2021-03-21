Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище
Михаил Коляда – последний призер ЧМ от России у мужчин. В 2018 году в Милане он взял бронзу, а потом его карьера резко понеслась вниз.
Все изменилось в 2020-м, когда Коляда сменил тренера и за полгода набрал неплохую форму. Теперь в 26 лет он выступит на чемпионате мира в Стокгольме.
Коляда ушел от тренера после 20 лет сотрудничества. Новый сразу же знал, как вернуть его лучшую форму
Михаил Коляда с пяти лет тренировался в системе Валентины Чеботаревой. До 2018-го все шло более-менее неплохо. Но после чемпионата мира в Милане он практически на два года отдалился от реально высокого уровня.
Подробнее обо всех провалах Коляды мы писали здесь. Если кратко, то он много ошибался, лечил синусит, перенес операцию, пропустил сезон и не очень уверенно вернулся.
В июне прошлого года Коляда приехал в сборную. Тогда же стало известно, что он сменит тренера – уйдет от Чеботаревой и перейдет в группу к Алексею Мишину. Про этот трансфер Коляда говорил так:
«Все было просто. Я решился на это и перешел к Алексею Мишину. Я очень хочу поблагодарить Валентину Чеботареву за то, что она шла со мной по этому пути почти 20 лет и добилась хороших результатов.
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В новой тренировочной группе я чувствую себя прекрасно. Очень хорошо, когда рядом есть люди, за которыми ты можешь тянуться. Это делает тренировки проще. Поговорка «один в поле не воин» существует не просто так. Без конкуренции иногда было трудно мотивировать себя работать – не физически, а умственно.
Очевидно, что каждая тренировка состоит из прыжков, вращений, пробежек. Это в основном неизменно, но отношение и настроение изменились, и это дает силу и энтузиазм».
Слова Мишина:
«Перед Мишей стоит задача преодолеть свои недостатки. Для меня как тренера это сложная задача, но ситуация для меня не нова. Я прошел через это с Евгением Плющенко, когда он дважды возвращался, с Каролиной Костнер.
Мой опыт подсказывает, что не нужно торопиться. Существует мнение, что все проблемы Коляды происходят от психологической нестабильности, однако я хочу сказать, что психологическое состояние имеет под собой материальную основу».
Мишин практически сразу же улучшил результаты Коляды. На контрольных прокатах сборной он исполнил тройной лутц и каскад из четверного и тройного тулупа. До этого – выиграл прокаты в Питере. Улучшение формы Коляды заметили даже те, кто особенно намекал на его постоянные неудачи в прошлом.
Илья Авербух говорил:
«Миша, поздравляю с отличным прокатом! Рад, что наше сотрудничество привело к такому результату. Программа, которую мы сделали, никого не оставила равнодушным. Уверен, впереди тебя ждут победы».
Коляда прямо говорит: с новым тренером он кайфует от работы
Через месяц после перехода к Мишину Коляда сказал:
«Классные ощущения, все удалось. Все мы меняемся, я в лучшую сторону. Все повлияло, очень много факторов. Например, я повзрослел. Новый ли я? Это очень интересный вопрос. Все люди меняются с годами. Отчасти я новый, где-то старый – зрителю виднее будет.
Что поменял Мишин? Тренировки, подход к ним и к выступлениям. Это все вкупе: что-то по психологии, что-то по технической части. Мне с ним интересно работать – думаю, и ему со мной».
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Мишин стабилизировал состояние Коляды: падений стало меньше, серьезных элементов – больше. Коляда стал побеждать (например, победил на Кубке России) больше, в медиа – позитивнее. Например, говорил, что раньше были ошибки, но теперь вместе с Мишиным движется в правильном направлении.
В ноябре Коляда выиграл Гран-при России. И Мишин сказал: «Если говорить о потенциальных возможностях, Коляда меня, может, и не удивил. Я и раньше видел, где у него талант. Удивил другим. У меня сейчас таких послушных учеников, как он, может, и нет. Он меня слушает просто беспрекословно. Не знаю, чем это объяснить. То ли это зрелость ума, то ли свойство характера.
У него есть слабость – он очень срывной парень, и сейчас весь коллектив работает над тем, чтобы уменьшить риск возобновления срывов, чтобы он забыл это свое негативное качество».
В декабре Коляда выиграл чемпионат России и стал трехкратным победителем соревнования – больше побед на турнире только у Ковтуна, Умарова и Плющенко. Сразу же после этого Коляда признался, что ему «очень кайфово» выходить на тренировки Мишина.