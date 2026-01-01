Алексей Мишин

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Фигурное катание
Коляда вернулся к произвольной программе «Белый ворон». Он исполнял ее в прошлом году
#Михаил Коляда
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Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище
#Михаил Коляда
Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает
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#Михаил Коляда
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