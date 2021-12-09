Коляда вернулся к произвольной программе «Белый ворон». Он исполнял ее в прошлом году
Это произошло после возвращения с Гран-при в Сочи, после которого Михаил Коляда квалифицировался на финал Гран-при. Ранее он исполнял программу «Список Шиндлера».
В Сочи Коляда занял второе место и стал единственным российским фигуристом, отобравшимся на финальное соревнование.
О возвращении произвольной программы «Белый ворон» рассказал его тренер Алексей Мишин:
«Бескомпромиссность в отношении «Списка Шиндлера», которую я обозначил на старте сезона – естественный и правильный ход, который позволил Мише и всему коллективу без оглядки работать.
С удовлетворением могу сказать, что программа «Список Шиндлера» получилась бесспорно достойная. Хочу сказать также, что возможность возвращения к «Белому ворону» обсуждалась мной с рядом доверенных журналистов, – они это знают, – и руководство федерации тоже было в курсе дел».