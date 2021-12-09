Михаил Коляда
Алексей Мишин
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#Михаил Коляда #Алексей Мишин

Коляда вернулся к произвольной программе «Белый ворон». Он исполнял ее в прошлом году

час назад

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Это произошло после возвращения с Гран-при в Сочи, после которого Михаил Коляда квалифицировался на финал Гран-при. Ранее он исполнял программу «Список Шиндлера».

В Сочи Коляда занял второе место и стал единственным российским фигуристом, отобравшимся на финальное соревнование.

О возвращении произвольной программы «Белый ворон» рассказал его тренер Алексей Мишин:

«Бескомпромиссность в отношении «Списка Шиндлера», которую я обозначил на старте сезона – естественный и правильный ход, который позволил Мише и всему коллективу без оглядки работать.

С удовлетворением могу сказать, что программа «Список Шиндлера» получилась бесспорно достойная. Хочу сказать также, что возможность возвращения к «Белому ворону» обсуждалась мной с рядом доверенных журналистов, – они это знают, – и руководство федерации тоже было в курсе дел».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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