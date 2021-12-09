Коляда вернулся к произвольной программе «Белый ворон». Он исполнял ее в прошлом году

Это произошло после возвращения с Гран-при в Сочи, после которого Михаил Коляда квалифицировался на финал Гран-при. Ранее он исполнял программу «Список Шиндлера».

В Сочи Коляда занял второе место и стал единственным российским фигуристом, отобравшимся на финальное соревнование.

О возвращении произвольной программы «Белый ворон» рассказал его тренер Алексей Мишин: