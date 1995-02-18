Михаил Коляда

Дата рождения
18 февраля 1995 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2018
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Фигурное катание
В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет
#Олимпиада-2022
Фигурное катание
Фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В сборной его заменил Семененко
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Его заменит Мозалев
#Михаил Коляда
Фигурное катание
🥇 Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Победитель прошлого года Коляда стал вторым
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
#Чемпионат России по фигурному катанию
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Материалы
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
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#Олимпиада-2022
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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
#Михаил Коляда
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
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