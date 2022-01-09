Михаил Коляда
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Его заменит Мозалев
вчера, 19:25
Михаил Коляда получил травму на тренировке. Он не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию, хотя попал в заявку на турнир.
Вместо Коляды на турнир попал Андрей Мозалев. Этот фигурист занял третье место на чемпионате России, но тренерским решением не прошел в основу на ЧЕ-2022.
Гендиректор ФФККР Александр Коган сказал, что пока нет опасений по поводу участия Коляды на Олимпиаде-2022.
Коляда занял пятое место на ЧМ-2021. Он был вторым на чемпионате России в декабре 2021 года.
Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
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