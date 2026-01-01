Чемпионат Европы по фигурному катанию

Дата основания
1891 г.
Факт
Наибольшее количество раз чемпионат Европы принимала Швейцария (20)
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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Материалы
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
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#Олимпиада-2022
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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
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