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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
Дата основания
1891 г.
Факт
Наибольшее количество раз чемпионат Европы принимала Швейцария (20)
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