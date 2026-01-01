Чемпионат Европы по фигурному катанию

Дата основания
1891 г.
Факт
Наибольшее количество раз чемпионат Европы принимала Швейцария (20)
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Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Фигуристка Щербакова показала уникальный костюм – платье с крыльями, которые светятся в темноте
#Анна Щербакова
«Утритесь, мрази». Так хореограф из группы Тутберидзе отмечает медали Валиевой и Щербаковой
#Алексей Железняков
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
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#Олимпиада-2022
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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
#Софья Муравьева