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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
Дата основания
1891 г.
Факт
Наибольшее количество раз чемпионат Европы принимала Швейцария (20)
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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 23:43
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 23:27
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 23:27
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 17:57
Фигурное катание
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
14 января, 22:56
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
14 января, 17:56
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
13 января, 22:58
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
13 января, 17:57
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
12 января, 23:12
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
12 января, 17:59
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 12-14 января
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
12 января, 10:50
Фигурное катание
Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Его заменит Мозалев
#Михаил Коляда
09 января, 19:25
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
09 января, 14:16
Фигурное катание
Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
09 января, 11:05
Фигурное катание
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
07 января, 12:57
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
06 января, 15:00
Фигурное катание
Эстония отказала журналисту РИА в визе перед чемпионатом Европы по фигурке. Его посчитали «угрозой внутренней безопасности»
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
29 декабря 2021, 18:45
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов едут на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они снимались с чемпионата России
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
26 декабря 2021, 14:30
Фигурное катание
Юниорка Муравьева попала в список запасных на чемпионат Европы. Федерация объяснила это ошибкой в дате рождения
#Софья Муравьева
26 декабря 2021, 12:26
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
26 декабря 2021, 12:12