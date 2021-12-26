Чемпионат Европы по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Никита Кацалапов #Виктория Синицина

Синицина и Кацалапов едут на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они снимались с чемпионата России

10 минут назад

Танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов попал в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию. Полный список можно посмотреть тут.

Синицина и Кацалапов лидировали на чемпионате России-2022 по итогам ритм-танца, но дальше снялись с соревнований. Кацалапов получил травму спины на тренировке.

Дуэты Степанова/Букин и Дэвис/Смолкин попали на чемпионат Европы по результатам чемпионата России. Они взяли золото и серебро.

Третий дуэт определялся рекомендацией тренерского совета. По ней прошли Синицина и Кацалапов. Это действующие победители чемпионата Европы и чемпионата мира.

Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию

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Источник:
Гол
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