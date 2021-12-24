Кацалапова на тренировке побеспокоила старая травма. Из-за этого главный русский дуэт в танцах снялся с чемпионата России
ФФККР опубликовала новость, которая важнее многих спортивных результатов дня. Виктория Синицина и Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России по фигурному катанию. Они лидировали на турнире после ритм-танца. Потом приходили на интервью и рассказывали о предстоящих эмоциях от произвольного танца.
Сайт ФФККР назвал причиной травму партнера. Никита Кацалапов получил ее на тренировке перед произвольным танцем. Тренер Александр Жулин раскрыл подробности: «На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом». Жулин сказал, что Синицина и Кацалапов надеются на выступление на чемпионате Европы.
Чемпионат России-2022 – это отборочное соревнование перед чемпионатом Европы-2022 и Олимпиады-2022 (подробно – тут). В случае с Синициной и Кацалаповым отбора можно избежать из-за их достижений и решения федерации. Это действующие чемпионы мира по фигурному катанию в танцах на льду. В 2020-м они выигрывали чемпионат Европы.
Что надо понимать об этой ситуации:
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов – главный дуэт из России в танцах на льду. По всем прогнозам они были главными фаворитами на ЧР-2022. После ритм-танца дуэт Синицина/Кацалапов опережал Степанову и Букина на пять баллов. Дэвис и Смолкин шли на третьем месте и вообще проиграли десять баллов.
- Синицина и Кацалапов выигрывали ЧР-2019 и ЧР-2020. На чемпионате России-2021 они не участвовали. Весь прошлый сезон у них были проблемы с травмами и болезнями. Сначала подобная травма спины у Кацалапова, потом – проблемы с коленом у Синициной. Позже Виктория Синицина перенесла коронавирус в тяжелой форме.
- Тогда это не помешало им отобраться на чемпионат мира-2021. В прошлом сезоне такая дополнительная возможность появилась из-за отмены ЧЕ и проведения финала Кубка России. Синицина и Кацалапов выиграли финал, опередили ближайших конкурентов на 20 баллов, а потом поехали на чемпионат мира.
- Ситуация из октября-2021. Синицина и Кацалапов вышли на этап Кубка России в Йошкар-Оле. Там лидировали по итогам ритм-танца. В день произвольного они тренировались. Итог – сорванная спина Кацалапова. Из-за этого получилось такое же снятие с турнира. Жулин позже говорил, что спина Кацалапова выдерживает полноценные тренировки.
Сам Кацалапов выступил с заявлением:
«Еще утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что, если сделаю сегодня ещё один подъем – на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя».
Обычно проблемы со спиной возникают у Кацалапова в августе. Тренер Александр Жулин даже отдельно отмечал эту тенденцию по каждому сезону. Еще в 2020-м Жулин объяснял саму суть таких проблем: «Просто травма спины – это такая штука, которая может вылезти в любую секунду». Обычно все устранялось через закачку спины на тренировках.
В олимпийский сезон в спорт вернулась пара Пападакис/Сизерон. Это главные соперники Синициной и Кацалапова на Олимпиаде-2022. Кацалапов говорил о них так: «В этом сезоне у меня просто не было времени. Когда смотришь за соперниками, начинаешь сравнивать в голове. Поэтому я занимался лечением спины, подготовкой программ».
В ноябре Кацалапов рассказывал о проблемах со спиной перед Гран-при Японии. Тогда говорил, что уже чувствует себя хорошо. Люди рядом помогли ему справиться с октябрьским срывом. Жулин рассказывал, почему спина не беспокоила Кацалапова на ЧМ-2021. Он постоянно делает специальные восстановительные процедуры.
Обычно из-за обострения травмы спины Никита Кацалапов вылетал из тренировок на две недели. Поэтому Жулин и надеется, что они восстановятся к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 10 по 16 января в Таллине. Уже после него фигуристы отправятся на предолимпийский сбор. Туда они поедут в расширенном составе – это страховка на случай пандемии коронавируса.