Кацалапова на тренировке побеспокоила старая травма. Из-за этого главный русский дуэт в танцах снялся с чемпионата России

Сам Кацалапов выступил с заявлением:

«Еще утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что, если сделаю сегодня ещё один подъем – на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя».

Обычно проблемы со спиной возникают у Кацалапова в августе. Тренер Александр Жулин даже отдельно отмечал эту тенденцию по каждому сезону. Еще в 2020-м Жулин объяснял саму суть таких проблем: «Просто травма спины – это такая штука, которая может вылезти в любую секунду». Обычно все устранялось через закачку спины на тренировках.

В олимпийский сезон в спорт вернулась пара Пападакис/Сизерон. Это главные соперники Синициной и Кацалапова на Олимпиаде-2022. Кацалапов говорил о них так: «В этом сезоне у меня просто не было времени. Когда смотришь за соперниками, начинаешь сравнивать в голове. Поэтому я занимался лечением спины, подготовкой программ».

В ноябре Кацалапов рассказывал о проблемах со спиной перед Гран-при Японии. Тогда говорил, что уже чувствует себя хорошо. Люди рядом помогли ему справиться с октябрьским срывом. Жулин рассказывал, почему спина не беспокоила Кацалапова на ЧМ-2021. Он постоянно делает специальные восстановительные процедуры.

Обычно из-за обострения травмы спины Никита Кацалапов вылетал из тренировок на две недели. Поэтому Жулин и надеется, что они восстановятся к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 10 по 16 января в Таллине. Уже после него фигуристы отправятся на предолимпийский сбор. Туда они поедут в расширенном составе – это страховка на случай пандемии коронавируса.