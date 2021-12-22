Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. Его принимает дворец спорта «Юбилейный». Даты проведения соревнований: 23-25 декабря. На чемпионате России соревнуются мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Впервые за четыре года они участвуют в турнире в Санкт-Петербурге.
ЧР-2022 – официальное название соревнования, хотя оно проходит в 2021 году. В названии указан второй год сезона-2021/2022. В олимпийский сезон чемпионат России считается одним из отборочных стартов на Олимпиаду. Окончательный состав России на олимпийский турнир определится по итогам чемпионата Европы по фигурному катанию.
Материал обновляется в момент выхода новых материалов и появления результатов соревнований.
Что почитать перед стартом турнира:
1. Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
Группу Этери Тутберидзе накрыли травмы. Алена Косторная вылетела прямо перед стартом чемпионата России, Дарья Усачева – чуть раньше. Даже без них чемпионат России остается важным соревнованием, куда заявлены все топ-спортсмены. Например, туда попала Камила Валиева. Она владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании.
2. Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
В России нет четких критериев по отбору фигуристов в олимпийский состав. Но именно по итогам чемпионата России лучшие фигуристы попадают на международные старты. Сейчас на формирование состава влияет пандемия коронавируса. После ЧР-2022 и ЧЕ-2022 Россия отправится на предолимпийский сбор. Туда поедет расширенный состав фигуристов.
Важные технические моменты, которые важно знать во время просмотра турнира:
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