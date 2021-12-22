Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. Его принимает дворец спорта «Юбилейный». Даты проведения соревнований: 23-25 декабря. На чемпионате России соревнуются мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Впервые за четыре года они участвуют в турнире в Санкт-Петербурге.

ЧР-2022 – официальное название соревнования, хотя оно проходит в 2021 году. В названии указан второй год сезона-2021/2022. В олимпийский сезон чемпионат России считается одним из отборочных стартов на Олимпиаду. Окончательный состав России на олимпийский турнир определится по итогам чемпионата Европы по фигурному катанию.

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