фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Майя Хромых
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Чемпионат России по фигурному катанию
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Евгений Семененко
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#фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Майя Хромых #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Чемпионат России по фигурному катанию #Евгения Тарасова #Владимир Морозов #Евгений Семененко

Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022

час назад
Александр Плеханов

Анна Щербакова (справа) – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. Его принимает дворец спорта «Юбилейный». Даты проведения соревнований: 23-25 декабря. На чемпионате России соревнуются мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Впервые за четыре года они участвуют в турнире в Санкт-Петербурге.

ЧР-2022 – официальное название соревнования, хотя оно проходит в 2021 году. В названии указан второй год сезона-2021/2022. В олимпийский сезон чемпионат России считается одним из отборочных стартов на Олимпиаду. Окончательный состав России на олимпийский турнир определится по итогам чемпионата Европы по фигурному катанию.

Материал обновляется в момент выхода новых материалов и появления результатов соревнований.

AFLO/Global Look Press

Что почитать перед стартом турнира:

1. Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды

Группу Этери Тутберидзе накрыли травмы. Алена Косторная вылетела прямо перед стартом чемпионата России, Дарья Усачева – чуть раньше. Даже без них чемпионат России остается важным соревнованием, куда заявлены все топ-спортсмены. Например, туда попала Камила Валиева. Она владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании.

2. Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже

В России нет четких критериев по отбору фигуристов в олимпийский состав. Но именно по итогам чемпионата России лучшие фигуристы попадают на международные старты. Сейчас на формирование состава влияет пандемия коронавируса. После ЧР-2022 и ЧЕ-2022 Россия отправится на предолимпийский сбор. Туда поедет расширенный состав фигуристов.

Важные технические моменты, которые важно знать во время просмотра турнира:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Что еще почитать о событиях сезона в фигурном катании
Валиева доминирует в фигурном катании на уровне мужчин. Она опередила даже результат Коляды с чемпионата мира
Трусова приехала на турнир в США с травмой. Но не снялась с короткой программы – и показала личный рекорд
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
Все помнят программу Трусовой только из-за прыжков. Зря – она назвала собаку в ее честь и катает под сложную музыку
Пять четверных прыжков Трусовой – это пока не история. Ей не зря хлопал весь стадион, но на турнирах всегда были срывы
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#фигурное катание
#Елизавета Туктамышева
#Михаил Коляда
#Александра Трусова
#Камила Валиева
#Анна Щербакова
#Никита Кацалапов
#Виктория Синицина
#Майя Хромых
#Анастасия Мишина
#Александр Галлямов
#Чемпионат России по фигурному катанию
#Евгения Тарасова
#Владимир Морозов
#Евгений Семененко