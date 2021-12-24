Софья Муравьева
Анна Щербакова
С Муравьевой сняли балл за задержку старта. Щербакова вышла на второе место
час назад
24 декабря на чемпионате России по фигурному проходила короткая программа среди женщин. Изначально вторую строчку заняла Софья Муравьева, но судьи сняли с нее балл. Как это было:
1. После вызова на старт у Муравьевой было 30 секунд для принятия стартовой позы.
2. Она приняла за 32.
3. В итоге судьи дали после соревнований лишний балл за задержку.
Топ-3 лидеров:
- Камила Валиева.
- Анна Щербакова.
- Софья Муравьева.
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