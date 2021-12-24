С Муравьевой сняли балл за задержку старта. Щербакова вышла на второе место

24 декабря на чемпионате России по фигурному проходила короткая программа среди женщин. Изначально вторую строчку заняла Софья Муравьева, но судьи сняли с нее балл. Как это было:

1. После вызова на старт у Муравьевой было 30 секунд для принятия стартовой позы.

2. Она приняла за 32.

3. В итоге судьи дали после соревнований лишний балл за задержку.

Топ-3 лидеров: