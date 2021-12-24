Дочь Тутбердизе и Смолкин внезапно вылетели в топ в танцах на льду. Их реакция: «Да, мы блатные»
На чемпионате России по фигурному катанию 24 декабря проходили танцы на льду. Топ-3 по итогам соревнований:
1. Александра Степанова – Иван Букин – 223,37.
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 207,70.
3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 195,75.
Мы не случайно подчеркнули пару Дэвис и Смолкина. Дэвис – дочь Этери Тутберидзе. Смолкин – сын известного актера Бориса Смолкина. Сразу после получения серебра Дэвис отреагировала очень коротко: «Прекрасные впечатления».
Реакции на это достижение пары. Тоже короткие и жесткие:
Про пару так говорят не только фанаты в соцсетях. Есть и прямые наезды, и намеки:
1. Например, так говорила мама Анастасии Скопцовой: «Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и все такое. И Дэвис – олимпийская в команде».
2. Есть намек от Егора Базина: «А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться». На это Смолкин, кстати, ответил:
«Слова Базина? Может, кто-то что-то знает, я ничего не знаю. Моя единственная задача — бороться за свой шанс на льду, это единственное, что имеет для нас значение, вот и все».
Реакция на Дэвис и Смолкина понятна в силу популярности их родителей. Плюс они должны были стать третьими, но из-за снятия Синицыной и Кацалапова переместились на вторую строчку. Когда их прямо спросили, считают ли они себя блатными, Смолкин ответил: «Готовы ли мы конкурировать за попадание на Олимпиаду в Пекине? Мы ощущаем, что мы готовы конкурировать. Будь то Олимпиада или нет. Мы готовы бороться и стараемся развиваться. Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные».
А вот реакция на оценки Загорски и Гурейро (они были главными конкурентами). Когда судьи выставляли им баллы, то они опускались ниже Дэвис и Смолкина. Зал гудел, Загорски отреагировала коротко.
В произвольном танце же проблем и конкуренции особо не было из-за проблем со здоровьем Загорски. Об этом мы писали здесь:
Драма на ЧР-2022 по фигурному катанию. Загорски упала и с трудом докатала программу – ее унесли на руках
Вокруг Смолкина и Дэвис много хейта, хотя известные люди хвалят пару:
- Вот реакция Бориса Смолкина: «Я в фигурном катании обыватель, но мне понравилось. В будущем ожидаю от них успехов».
- Вот слова Ильи Авербуха: «Что касается путевки на Олимпийские игры, которую завоевали Дэвис и Смолкин, то здесь все закономерно. Из молодых и подающих надежды ребят Диана и Глеб выросли в спортсменов, которые создают серьезную конкуренцию. Они очень яркие. Ребята сильно прибавили относительно этого сезона. На предыдущих соревнованиях Дэвис и Смолкин доказывали свою состоятельность и заочно обыгрывали всех своих конкурентов. Ничего удивительного, что и в очной борьбе с другими дуэтами они показали высокий результат»