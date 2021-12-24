Драма на ЧР-2022 по фигурному катанию. Загорски упала и с трудом докатала программу – ее унесли на руках

На чемпионате России по фигурному катанию главные драмы творятся в танцах на льду. Из-за травмы снялись фавориты – пара Виктории Синицины и Никиты Кацалапова.

Кацалапова на тренировке побеспокоила старая травма. Из-за этого главный русский дуэт в танцах снялся с чемпионата России

Проблемы возникли и у других претендентов на Олимпиаду-2022 – пару Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Они начали готовиться к ЧР только за месяц до турнира – Загорски восстанавливалась после пневмококкового менингита.

Загорски и Гурейро неплохо откатали ритм-танец, но удивились оценкам судей. Всего 79,36 балла. Судей даже освистывали зрители.

Это был четвертый результат в ритм-танце (на Олимпиаду едут первые три места). Третьей была пара Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) – Глеб Смолкин.

Перед произвольной программой мама Загорски говорила, что ее дочери будет тяжело выступить – сказываются проблемы со здоровьем.

И на произвольной программе у Загорски-Гурейро действительно не получился прокат. Загорски упала на середине выступления.

Падение на 6:37.