Драма на ЧР-2022 по фигурному катанию. Загорски упала и с трудом докатала программу – ее унесли на руках
На чемпионате России по фигурному катанию главные драмы творятся в танцах на льду. Из-за травмы снялись фавориты – пара Виктории Синицины и Никиты Кацалапова.
Кацалапова на тренировке побеспокоила старая травма. Из-за этого главный русский дуэт в танцах снялся с чемпионата России
Проблемы возникли и у других претендентов на Олимпиаду-2022 – пару Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Они начали готовиться к ЧР только за месяц до турнира – Загорски восстанавливалась после пневмококкового менингита.
Загорски и Гурейро неплохо откатали ритм-танец, но удивились оценкам судей. Всего 79,36 балла. Судей даже освистывали зрители.
Это был четвертый результат в ритм-танце (на Олимпиаду едут первые три места). Третьей была пара Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) – Глеб Смолкин.
Перед произвольной программой мама Загорски говорила, что ее дочери будет тяжело выступить – сказываются проблемы со здоровьем.
И на произвольной программе у Загорски-Гурейро действительно не получился прокат. Загорски упала на середине выступления.
Падение на 6:37.
Она продолжила прокат, но с трудом его закончила.
Загорски пришлось даже дать нашатырь.
Она тяжело дышала и ушла только с помощью.
Гурейро дожидался оценок уже без Загорски.
После проката Гурейро рассказывал, что предлагал Загорски закончить раньше:
«Где сейчас Тиффани, я не знаю. Ее унесли. Она не смогла сидеть в кисс-энд-край.
Уже в конце проката она держалась за меня. Два раза по ходу выступления я предлагал ей остановиться, но она говорила: «Нет».
В итоге пара Загорски-Гурейро заняла восьмое место и не смогла пробиться на Олимпиаду.