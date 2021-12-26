Софья Муравьева
Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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#Софья Муравьева #Чемпионат России по фигурному катанию #Чемпионат Европы по фигурному катанию

Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»

56 минут назад
Александр Плеханов

инстаграм Софьи Муравьевой

ФФККР показала список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Он сформирован по итогам выступления фигуристов на чемпионате России-2022. В списке оказалось несколько неожиданных фамилий. Евгений Семененко едет на ЧЕ, хотя был хуже Андрея Мозалева внутри России. Фигуристка-юниорка Софья Муравьева стала первой запасной на чемпионате Европы.

Вот скриншот официального заявления ФФККР:

Позже ФФККР подправила заявление о составе России на ЧЕ-2022.

официальный сайт ФФККР

Сейчас в нем уже нет Муравьевой, а ФФККР даже выпустила отдельную новость по ситуации. Там объясняется, что в списке участников чемпионата России была допущена ошибка с месяцами рождения Муравьевой. Вместо августа у нее стоял июнь. На международные старты допускаются 15-летние спортсменки, которые родились до 1 июля текущего года.

Ситуацию с Муравьевой прокомментировали официальные лица. Гендиректор ФФККР Александр Коган похвалил Муравьеву за катание на ЧР и подтвердил ошибку. Интереснее остальных об ошибке рассказал президент ФФККР Александр Горшков. Часть его объяснения: «Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению».

Мы подробно рассказывали, почему Муравьева выступала на взрослом чемпионате России по фигурному катанию. Правила для России отличаются: на ЧР можно попасть с 14 лет. Тут действует такое же пояснение: 14 лет должно исполниться до 1 июля текущего года. На ЧР по этому правилу не прошла Софья Акатьева – она родилась на неделю позже крайнего срока.

В августе Софья Муравьева выкладывала фото с праздничным тортом.

инстаграм Софьи Муравьевой

Софья Муравьева заняла шестое место на взрослом чемпионате России. По итогам короткой программы она была второй, но потом потеряла балл и упала на третье место (об этом – тут). После произвольной Муравьеву обошли Петросян и Самоделкина. Это другие фигуристки-юниорки, которые по правилам еще не перешли во взрослое катание.

Самоделкина объясняла, что на турнире перед юниорками стоят свои задачи. Они ведут собственный зачет, где учитываются результаты и отрывы друг от друга. Выступление на взрослом чемпионате России важно для юниорок перед будущим сезоном. Так у судей заранее появляется возможность узнать их и оценить перспективы в фигурном катании.

Муравьева занимается в группе Плющенко. На чемпионате России журналисты пробовали задать ей вопрос о конкуренции со взрослыми, но это интервью прервал Плющенко. Позже Муравьева говорила о готовности выступать на взрослом уровне. В ноябре она уже выигрывала этап Кубка России в Перми. На том турнире получила почти на 30 баллов больше, чем Самодурова.

Но обычно выступала именно на юниорских стартах:

Это не первая ошибка ФФККР на этом турнире. У мужчин чемпионом России стал Марк Кондратюк, но ФФККР в момент его победы опубликовала результаты короткой программы. В ней лидировал Евгений Семененко – тот в итоге даже не попал в тройку призеров. В соцсетях ФФККР была ошибка и в фамилии Семененко. Этот пост до сих пор не удален.

Федерация подтвердила, что вместо Муравьевой в запас на ЧЕ-2022 никто не попадет. Даже без нее там остается аномально много запасных фигуристов и пар. Так Россия действует из-за пандемии коронавируса. На предолимпийский сбор команда тоже поедет в расширенном составе, чтобы подстраховаться от возможных положительных тестов. 

Новая ситуация с Муравьевой – один из самых обсуждаемых моментов по составу России на ЧЕ-2022:

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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