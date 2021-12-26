Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»

Сейчас в нем уже нет Муравьевой, а ФФККР даже выпустила отдельную новость по ситуации. Там объясняется, что в списке участников чемпионата России была допущена ошибка с месяцами рождения Муравьевой. Вместо августа у нее стоял июнь. На международные старты допускаются 15-летние спортсменки, которые родились до 1 июля текущего года.

Ситуацию с Муравьевой прокомментировали официальные лица. Гендиректор ФФККР Александр Коган похвалил Муравьеву за катание на ЧР и подтвердил ошибку. Интереснее остальных об ошибке рассказал президент ФФККР Александр Горшков. Часть его объяснения: «Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению».

Мы подробно рассказывали, почему Муравьева выступала на взрослом чемпионате России по фигурному катанию. Правила для России отличаются: на ЧР можно попасть с 14 лет. Тут действует такое же пояснение: 14 лет должно исполниться до 1 июля текущего года. На ЧР по этому правилу не прошла Софья Акатьева – она родилась на неделю позже крайнего срока.