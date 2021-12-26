Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
ФФККР показала список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Он сформирован по итогам выступления фигуристов на чемпионате России-2022. В списке оказалось несколько неожиданных фамилий. Евгений Семененко едет на ЧЕ, хотя был хуже Андрея Мозалева внутри России. Фигуристка-юниорка Софья Муравьева стала первой запасной на чемпионате Европы.
Вот скриншот официального заявления ФФККР:
Сейчас в нем уже нет Муравьевой, а ФФККР даже выпустила отдельную новость по ситуации. Там объясняется, что в списке участников чемпионата России была допущена ошибка с месяцами рождения Муравьевой. Вместо августа у нее стоял июнь. На международные старты допускаются 15-летние спортсменки, которые родились до 1 июля текущего года.
Ситуацию с Муравьевой прокомментировали официальные лица. Гендиректор ФФККР Александр Коган похвалил Муравьеву за катание на ЧР и подтвердил ошибку. Интереснее остальных об ошибке рассказал президент ФФККР Александр Горшков. Часть его объяснения: «Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению».
Мы подробно рассказывали, почему Муравьева выступала на взрослом чемпионате России по фигурному катанию. Правила для России отличаются: на ЧР можно попасть с 14 лет. Тут действует такое же пояснение: 14 лет должно исполниться до 1 июля текущего года. На ЧР по этому правилу не прошла Софья Акатьева – она родилась на неделю позже крайнего срока.
Софья Муравьева заняла шестое место на взрослом чемпионате России. По итогам короткой программы она была второй, но потом потеряла балл и упала на третье место (об этом – тут). После произвольной Муравьеву обошли Петросян и Самоделкина. Это другие фигуристки-юниорки, которые по правилам еще не перешли во взрослое катание.
Самоделкина объясняла, что на турнире перед юниорками стоят свои задачи. Они ведут собственный зачет, где учитываются результаты и отрывы друг от друга. Выступление на взрослом чемпионате России важно для юниорок перед будущим сезоном. Так у судей заранее появляется возможность узнать их и оценить перспективы в фигурном катании.
Муравьева занимается в группе Плющенко. На чемпионате России журналисты пробовали задать ей вопрос о конкуренции со взрослыми, но это интервью прервал Плющенко. Позже Муравьева говорила о готовности выступать на взрослом уровне. В ноябре она уже выигрывала этап Кубка России в Перми. На том турнире получила почти на 30 баллов больше, чем Самодурова.
Но обычно выступала именно на юниорских стартах:
Это не первая ошибка ФФККР на этом турнире. У мужчин чемпионом России стал Марк Кондратюк, но ФФККР в момент его победы опубликовала результаты короткой программы. В ней лидировал Евгений Семененко – тот в итоге даже не попал в тройку призеров. В соцсетях ФФККР была ошибка и в фамилии Семененко. Этот пост до сих пор не удален.
Федерация подтвердила, что вместо Муравьевой в запас на ЧЕ-2022 никто не попадет. Даже без нее там остается аномально много запасных фигуристов и пар. Так Россия действует из-за пандемии коронавируса. На предолимпийский сбор команда тоже поедет в расширенном составе, чтобы подстраховаться от возможных положительных тестов.
Новая ситуация с Муравьевой – один из самых обсуждаемых моментов по составу России на ЧЕ-2022: