«А ты боялась, противная девчонка!» Так тренер Москвина поздравила новых чемпионов России по фигурному катанию
На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования у спортивных пар. Тройка призеров:
2. Бойкова/Козловский – 239,87
Тарасова и Морозов допустили ошибки на выездах, но это не лишило их бронзы. Бойкова и Козловский выдали разрывной прокат. Весь зал стоял и поддерживал их во время оценок, но итогом стало серебро. Мишина и Галлямов лидировали уже после короткой программы, а в произвольной укрепили разрыв по баллам из-за сложных поддержек.
Именно на них обратила внимание тренер Тамара Москвина. Так она приветствовала Анастасию Мишина, когда пара уже завершила программу: «Умница! А ты боялась, противная девчонка». Потом обняла Александра Галлямова: «Поддержки будем делать». И подмигнула ему. Перед этими словами Мишина подарила Москвиной плюшевую игрушку.
Когда Мишина и Галлямов ждали оценок, они нацепили на себя ушки. Получился такой образ:
Тамаре Москвиной 80 лет. Она сама была фигуристкой: выигрывала чемпионат СССР, становилась призером ЧЕ и ЧМ. Москвина занимается тренерской работой с 1971 года. Она считается самым успешным тренером в парном катании. Летом 2021 года Москвина и Мишин получили специальную награду ISU «За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности».
Москвина много раз думала о завершении карьеры, но постоянно откладывала это решение. Сейчас она тренирует две лучшие пары России. Именно под руководством Москвиной выигрывают медали Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский. С бронзовыми призерами ЧР Тарасовой и Морозовым занимаются Траньков, Тутберидзе и другие специалисты.
Важное: Мишина и Галлямов до этого никогда не побеждали на чемпионате России по фигурному катанию. Зато бронзовые призеры ЧР-2022 Тарасова/Морозов попадали в тройку восемь раз подряд. Они выигрывали прошлый чемпионат России, Бойкова и Козловский – позапрошлый. Мишина и Галлямов впервые за карьеру вообще взяли медаль чемпионата России.
Александр Галлямов объяснил технологию победы на ЧР-2022 в интервью Первому каналу: «Проснулись, потренировались, снова отдохнули. Пришли. Выиграли». Еще Галлямов сказал, что не слушал оценки других пар перед выступлением. Мишина наоборот рассказала: следит за оценками и анализирует их у себя в голове. Ей такое внимание больше помогает.
Прямо сейчас Мишина/Галлямов – это главная русская пара в фигурном катании. Эти фигуристы уже становились победителями ЧМ-2021, хотя впервые выступали на таком уровне. Тогда на это сильно обиделась Александра Бойкова. Мишина и Галлямов креативно среагировали на первое в карьере взрослое международное золото: «Как отпразднуем победу? Мы идем спать».
Мы уже раскрывали личности Мишиной и Галлямова в отдельном материале. Галлямов – это не первый партнер в карьере Мишиной. До этого она даже теряла мотивацию для выступлений. Сам Галлямов известен любовью к футболу. В Санкт-Петербурге он постоянно ходил на матчи «Зенита», а еще искал вдохновение в автобиографии Златана Ибрагимовича.
Мишина и Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию среди пар