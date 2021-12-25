«А ты боялась, противная девчонка!» Так тренер Москвина поздравила новых чемпионов России по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования у спортивных пар. Тройка призеров:

1. Мишина/Галлямов – 243,74

2. Бойкова/Козловский – 239,87

3. Тарасова/Морозов – 228,20

Тарасова и Морозов допустили ошибки на выездах, но это не лишило их бронзы. Бойкова и Козловский выдали разрывной прокат. Весь зал стоял и поддерживал их во время оценок, но итогом стало серебро. Мишина и Галлямов лидировали уже после короткой программы, а в произвольной укрепили разрыв по баллам из-за сложных поддержек.

Именно на них обратила внимание тренер Тамара Москвина. Так она приветствовала Анастасию Мишина, когда пара уже завершила программу: «Умница! А ты боялась, противная девчонка». Потом обняла Александра Галлямова: «Поддержки будем делать». И подмигнула ему. Перед этими словами Мишина подарила Москвиной плюшевую игрушку.