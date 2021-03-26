Александр Галлямов
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Анастасия Мишина
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#Александр Галлямов #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Анастасия Мишина

Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана

14 часов назад

твиттер ISU

Анастасия Мишина и Александр Галлямовчемпионы мира по фигурному катанию. Они выиграли соревнования у спортивных пар. Это первое золото для России в этом виде программы с 2013 года – тогда победили Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Теперь Россия лидирует по количеству медалей ЧМ в парных турнирах за последнее десятилетие.

Пара Мишина/Галлямов выступала на дебютном для себя чемпионате мира. По статусу перед турниром они шли от России под третьим номером. До старта сезона они сменили тренера: ушли от Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной. Сами фигуристы объяснили такое решение желанием кататься рядом с потенциальными соперниками по международным соревнованиям.

У Москвиной они оказались вместе с парой Бойкова/Козловский. Эти фигуристы лидировали на чемпионате мира после короткой программы, но остались лишь с бронзой. Бойкова во время объявления оценок даже поздравила Москвину, что у нее появились чемпионы мира. Имела в виду именно Мишину и Галлямова.

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали

инстаграм Анастасии Мишиной

Чем интересны новые чемпионы в фигурном катании:

🔞 Александру Галлямову 21 год. 19-летняя Мишина – его третья партнерша. Сам Галлямов начинал в роли фигуриста-одиночника, но позже переключился на парное катание. По году работал с Полищук и Осиповой.

✍️ По карьере Мишина трижды меняла партнера. Основным долго был Владислав Мирзоев, но их пара распалась в 2017 году. Мишина рассказывала, что они не сошлись характерами из-за ее веса. Галлямов всегда называет Мишину лучшей партнершей – даже после неудач.

💣 Мишина так вспоминала главную смену партнера в своей карьере: «Я осталась одна, мне пришлось три месяца кататься без партнера. Мотивации не было, я набрала вес. Потом возвращала форму, восстанавливала прыжки и элементы с самого начала».

💥 Анастасия Мишина и тренер Алексей Мишин – однофамильцы. Тот даже смеялся над ней: «Не позорь фамилию!» Люди часто гуглят их родственные связи, но ответ ожидаемый: нет, не родственники. Зато фигуристка Мишина три раза была у тренера Мишина на сборах.

📢 Цитата от Мишиной о схожести с Галлямовым: «Саша – сова и любитель жары, а я – жаворонок и любитель холода. В этом плане мы разные». Поэтому на сборе в Сочи Галлямов постоянно бегал на пляж, а Мишина пряталась в номере под кондиционером.

📕 Мишина постоянно читает. Во время изоляции из-за пандемии коронавируса она рассказывала, что прочитала роман Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине». Еще говорила, что чтение помогает в передаче литературных образов на льду.

👌 Однажды у Галлямова произошла необычная ситуация на награждении. Рядом с ними стоял японец Шома Уно. Чтобы он влез в общую фотографию, Галлямов приподнял его. Потом получал за это благодарные письма от японских фанатов.

⚽️ Еще Галлямов постоянно смотрит футбол. В Санкт-Петербурге ходил на «Зенит», называл Златана ориентиром по жизни. Мишина даже думала о подарке в виде книги о футболе, чтобы он полюбил чтение. Они вместе были на Кубке Конфедераций в 2017 году.

☕️ Мишина характеризовала себя кофеманом-книголюбом. Coffee lover – часть описания профиля в ее инстаграме. Обычно она пьет несколько чашек в день: «Для меня счастье – прокатать чисто программу и сидеть на трибуне с чашкой горячего кофе, не переживая уже ни о чем».

🪂 Исполнение прыжковых элементов Мишина и Галлямов сравнивали с формулами: «Важен весь сценарий: начало – исполнение – финал. Это как формула в физике: если на каком-то этапе произошел сбой, рушится вся система».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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