Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию. Они выиграли соревнования у спортивных пар. Это первое золото для России в этом виде программы с 2013 года – тогда победили Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Теперь Россия лидирует по количеству медалей ЧМ в парных турнирах за последнее десятилетие.

Пара Мишина/Галлямов выступала на дебютном для себя чемпионате мира. По статусу перед турниром они шли от России под третьим номером. До старта сезона они сменили тренера: ушли от Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной. Сами фигуристы объяснили такое решение желанием кататься рядом с потенциальными соперниками по международным соревнованиям.

У Москвиной они оказались вместе с парой Бойкова/Козловский. Эти фигуристы лидировали на чемпионате мира после короткой программы, но остались лишь с бронзой. Бойкова во время объявления оценок даже поздравила Москвину, что у нее появились чемпионы мира. Имела в виду именно Мишину и Галлямова.

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали