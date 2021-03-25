«Лучше говорить, чем тонуть в страданиях». Бронзовый призер прошлого ЧМ по фигурке cейчас остался 25-м

Винсент Чжоу был плотным третьим номером мирового фигурного катания в 2019 году. На чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме главные разборки устроили Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Чжоу закончил турнир сразу за ними. В 2020-м чемпионат мира не проводился, поэтому формально Чжоу еще остается действующим бронзовым призером ЧМ.

Шансов на победу в 2021 году у него просто нет. Винсент Чжоу набрал в короткой программе 70,51 балла. Для сравнения – дебютант ЧМ из России Евгений Семененко получил 86,86. Победитель короткой программы Юдзуру Ханю вообще перешел за отметку в 106 баллов. Чжоу занял 25-е место и остался без произвольной программы. Туда попадают 24 участника.

Потом Чжоу объяснил свои ощущения: «Мои ноги. У меня были бабочки в животе, но все тело оставалось скованным. Мысленно я говорил себе: «Заткнись. Просто сделай свою работу». Всегда лучше рассказывать об этом, чем тонуть в собственных страданиях. Я подвел товарищей и самого себя, но зацикливание на этом все только ухудшит. Не буду останавливаться».