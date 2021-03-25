«Лучше говорить, чем тонуть в страданиях». Бронзовый призер прошлого ЧМ по фигурке cейчас остался 25-м
Винсент Чжоу был плотным третьим номером мирового фигурного катания в 2019 году. На чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме главные разборки устроили Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Чжоу закончил турнир сразу за ними. В 2020-м чемпионат мира не проводился, поэтому формально Чжоу еще остается действующим бронзовым призером ЧМ.
Шансов на победу в 2021 году у него просто нет. Винсент Чжоу набрал в короткой программе 70,51 балла. Для сравнения – дебютант ЧМ из России Евгений Семененко получил 86,86. Победитель короткой программы Юдзуру Ханю вообще перешел за отметку в 106 баллов. Чжоу занял 25-е место и остался без произвольной программы. Туда попадают 24 участника.
Потом Чжоу объяснил свои ощущения: «Мои ноги. У меня были бабочки в животе, но все тело оставалось скованным. Мысленно я говорил себе: «Заткнись. Просто сделай свою работу». Всегда лучше рассказывать об этом, чем тонуть в собственных страданиях. Я подвел товарищей и самого себя, но зацикливание на этом все только ухудшит. Не буду останавливаться».
Чжоу ошибся во время исполнения трех прыжков и дважды упал. На такой плохой прокат ничего не намекало: 20-летний Чжоу в этом сезоне занял второе место на чемпионате США. Из всех американцев он уступал по статусу только Нэтану Чену, который доминировал и брал золото на двух последних ЧМ. Сам Чен тоже ошибся – он остался третьим после короткой программы.
По карьере Винсент Чжоу всю жизнь сочетает занятия фигурным катанием и учебу. Получалось сложно: «Я чувствовал, что теряюсь на учебе. Постоянно разделяю внимание. Мне было тяжело погрузиться в жизнь университетского городка. Это было не самое лучшее время, но я многому научился. Я с нетерпением жду возможности вернуться, когда закончу кататься».
Когда стало совсем сложно, он приостановил обучение в Университете Брауна. Все ради подготовки к будущей Олимпиаде. Планы на будущее у Чжоу такие: успешное выступление на Олимпиаде, завершение карьеры и полное погружение в учебу. До этого чемпионата мира именно фигурное катание встало в жизни Чжоу на первое место.
Перед ЧМ Винсент Чжоу выкладывал фото из детства. Рассказывал о первых занятиях фигурным катанием и о желании поехать на Олимпиаду. До Олимпиады-2022 остается меньше года. До старта ЧМ-2021 Чжоу рассказывал о планах из пяти четверных прыжков на произвольную программу: «Готов бросить вызов самому себе».
Итоговый результат на главном турнире перед Олимпиадой для него останется таким:
«Даже у лучших фигуристов бывают плохие дни».
Эмоции фанатов фигурки в этот момент: