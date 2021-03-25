ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Юдзуру Ханю
Нэтан Чен
Юма Кагияма
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Юдзуру Ханю #Нэтан Чен #Юма Кагияма

Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку

вчера, 18:22

Keystone Press Agency/Global Look Press

Результаты короткой программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию:

  1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98
  2. Юма Кагияма (Япония) – 100,96
  3. Нэтан Чен (США) – 98,85

Два фигуриста представляют Россию в мужском фигурном катании. Евгений Семененко набрал 86,86 в короткой программе на дебютном взрослом чемпионате мира. 

Михаил Коляда занимает четвертое место. Его результат – 93,52.

В тройку вошел 17-летний Юма Кагияма. В 2020 году он выигрывал юношескую Олимпиаду. На взрослом чемпионате четырех континентов Кагияма брал бронзовую медаль.

Произвольная программа у мужчин состоится 27 марта. Начало – в 13:00 по московскому времени. В тот же день будет произвольный танец у танцоров.

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