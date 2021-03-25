ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Юдзуру Ханю
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку
вчера, 18:22
Результаты короткой программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию:
- Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98
- Юма Кагияма (Япония) – 100,96
- Нэтан Чен (США) – 98,85
Два фигуриста представляют Россию в мужском фигурном катании. Евгений Семененко набрал 86,86 в короткой программе на дебютном взрослом чемпионате мира.
Михаил Коляда занимает четвертое место. Его результат – 93,52.
В тройку вошел 17-летний Юма Кагияма. В 2020 году он выигрывал юношескую Олимпиаду. На взрослом чемпионате четырех континентов Кагияма брал бронзовую медаль.
Произвольная программа у мужчин состоится 27 марта. Начало – в 13:00 по московскому времени. В тот же день будет произвольный танец у танцоров.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию
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