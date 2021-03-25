Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку

Результаты короткой программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию:

Два фигуриста представляют Россию в мужском фигурном катании. Евгений Семененко набрал 86,86 в короткой программе на дебютном взрослом чемпионате мира.

Михаил Коляда занимает четвертое место. Его результат – 93,52.

В тройку вошел 17-летний Юма Кагияма. В 2020 году он выигрывал юношескую Олимпиаду. На взрослом чемпионате четырех континентов Кагияма брал бронзовую медаль.

Произвольная программа у мужчин состоится 27 марта. Начало – в 13:00 по московскому времени. В тот же день будет произвольный танец у танцоров.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию