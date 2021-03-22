Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Официальные соревнования начнутся 24 марта 2021 года. Букмекеры выделяют таких фаворитов на победу в разных видах программы:
Мужчины:
- Чен – 1,50
- Ханю – 3,00
- Коляда – 10,00
Женщины
Пары
- Суй/Хань – 3,00
- Тарасова/Морозов – 3,00
- Бойкова/Козловский – 3,50
- Мишина/Галлямов – 3,50
Танцы на льду
- Синицина/Кацалапов – 2,00
- Хаббелл/Донохью – 2,50
- Чок/Бейтс – 5,00
Елизавета Туктамышева тоже претендует на победу. Она владеет тройным акселем. Этот прыжок Туктамышева дважды исполнит в произвольной программе.
В мужских соревнованиях будет битва по четверным прыжкам. Семененко и Коляда заявили по четыре таких элемента, Чен и Ханю – по шесть.
Чен – действующий чемпион мира у мужчин. Ни один действующий призер ЧМ в женских соревнованиях не участвует на этом турнире.
Танцевальная пара Синицина/Кацалапов была второй на чемпионате мира-2019. В 2020 году турнир отменился из-за коронавируса.
Важно: контент в произвольной программе у фигуриста может отличаться от заявленного.
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