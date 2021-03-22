ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта

вчера, 18:37

AFLO/Global Look Press

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Официальные соревнования начнутся 24 марта 2021 года. Букмекеры выделяют таких фаворитов на победу в разных видах программы:

Мужчины:

Женщины

Пары

  • Суй/Хань – 3,00
  • Тарасова/Морозов – 3,00
  • Бойкова/Козловский – 3,50
  • Мишина/Галлямов – 3,50

Танцы на льду

  • Синицина/Кацалапов – 2,00
  • Хаббелл/Донохью – 2,50
  • Чок/Бейтс – 5,00

Елизавета Туктамышева тоже претендует на победу. Она владеет тройным акселем. Этот прыжок Туктамышева дважды исполнит в произвольной программе.

В мужских соревнованиях будет битва по четверным прыжкам. Семененко и Коляда заявили по четыре таких элемента, Чен и Ханю – по шесть.

Чен – действующий чемпион мира у мужчин. Ни один действующий призер ЧМ в женских соревнованиях не участвует на этом турнире.

Танцевальная пара Синицина/Кацалапов была второй на чемпионате мира-2019. В 2020 году турнир отменился из-за коронавируса.

Важно: контент в произвольной программе у фигуриста может отличаться от заявленного.

Что еще надо знать об этом турнире:

Состав ведущих сборных на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

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#Владимир Морозов
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#Никита Кацалапов