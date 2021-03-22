Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта

Елизавета Туктамышева тоже претендует на победу. Она владеет тройным акселем. Этот прыжок Туктамышева дважды исполнит в произвольной программе.

В мужских соревнованиях будет битва по четверным прыжкам. Семененко и Коляда заявили по четыре таких элемента, Чен и Ханю – по шесть.

Чен – действующий чемпион мира у мужчин. Ни один действующий призер ЧМ в женских соревнованиях не участвует на этом турнире.

Танцевальная пара Синицина/Кацалапов была второй на чемпионате мира-2019. В 2020 году турнир отменился из-за коронавируса.

Важно: контент в произвольной программе у фигуриста может отличаться от заявленного.

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