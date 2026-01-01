Владимир Морозов

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Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов восьмой раз подряд попали в тройку на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выйдут на лед последними в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 23-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
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Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом
#Максим Траньков
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
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