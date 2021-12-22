Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 24-25 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 23 по 25 декабря. 26 декабря фигуристы покажут показательные выступления.
24 декабря пройдет короткая программа у спортивных пар, 25 декабря – произвольная.
Котировки букмекеров на победу отдельной пары:
3. Бойкова/Козловский – 5,50
4. Павлюченко/Ходыкин – 15,00
5. Кадырова/Бальченко – 35,00
6. Артемьева/Назарычев – 50,00
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – победители ЧМ-2021. На том же турнире Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов в этом сезоне занимаются под руководством Этери Тутберидзе и других тренеров. Они были четвертыми на ЧМ-2021.
Тройка призеров ЧР-2021 выглядела так: Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию