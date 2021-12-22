Чемпионат России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Евгения Тарасова #Владимир Морозов

Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 24-25 декабря

3 часа назад

Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 23 по 25 декабря. 26 декабря фигуристы покажут показательные выступления.

24 декабря пройдет короткая программа у спортивных пар, 25 декабря – произвольная.

Котировки букмекеров на победу отдельной пары:

1. Мишина/Галлямов – 1,75

2. Тарасова/Морозов – 2,30

3. Бойкова/Козловский – 5,50

4. Павлюченко/Ходыкин – 15,00

5. Кадырова/Бальченко – 35,00

6. Артемьева/Назарычев – 50,00

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – победители ЧМ-2021. На том же турнире Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в этом сезоне занимаются под руководством Этери Тутберидзе и других тренеров. Они были четвертыми на ЧМ-2021.

Тройка призеров ЧР-2021 выглядела так: Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Источник:
Гол
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