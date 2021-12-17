Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Ксения Синицына
Виктория Синицина
Майя Хромых
Евгений Семененко
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Ксения Синицына #Виктория Синицина #Майя Хромых #Евгений Семененко

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

9 минут назад

Все призеры прошлого чемпионата России по фигурному катанию участвуют в новом турнире.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге. Даты проведения: 23-26 декабря. С 23 по 25 декабря пройдут соревнования, 26 декабря – произвольные программы.

ФФККР опубликовала состав участников. В нем возможны изменения из-за травм. По такой причине турнир уже пропускают Дарья Усачева и Алена Косторная.

Полный список по всем видам:

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Майя Хромых, Ксения Синицына, Софья Самодурова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Вероника Петеримова, Полина Свириденко, Валерия Шульская, Вероника Яметова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Роман Савосин, Кирилл Сарновский, Андрей Анисимов, Илья Яблоков.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Екатерина Гейниш/Илья Миронов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Чемпионат России по фигурному катанию – один из этапов отбора фигуристов в состав на Олимпиаду-2022. Лучшие фигуристы с чемпионата России перед Олимпиадой выступят на ЧЕ-2022.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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Источник:
Официальный сайт ФФККР
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#Камила Валиева
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#Ксения Синицына
#Виктория Синицина
#Майя Хромых
#Евгений Семененко