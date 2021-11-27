Валиева доминирует в фигурном катании на уровне мужчин. Она опередила даже результат Коляды с чемпионата мира

Камиле Валиевой 15 лет. Каждое ее выступление на Гран-при России по фигурному катанию было рекордным. Валиева установила новый рекорд в короткой программе и переписала два собственных достижения из прошлого (произвольная программа + результат). Ее итоговая сумма – 272,71. Это на 43 балла больше, чем у ставшей второй Елизаветы Туктамышевой.

Как понимать рекордные баллы Камилы Валиевой:

⛸ Морис Квителашвили победил на этапе Гран-при России у мужчин. Он набрал 266,33 балла. Валиева опередила бы его, если бы выступала в мужских соревнованиях.

⛸ Камила Валиева могла бы ехать на ЧМ-2021 вместо Михаила Коляды. Он показал на турнире результат 272,04 балла. Валиева повторила бы его пятое место.

⛸ Анна Щербакова выиграла ЧМ-2021. Валиева не выступала там из-за возраста. Результат Щербаковой (233,17) с чемпионата мира хуже Валиевой почти на 40 баллов.

⛸ Прогресс женской фигурки за четыре года: Алина Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 с результатом 239,57. Валиева сейчас опережает этот показатель на 33 балла.

⛸ Валиева улучшается и по сравнению с собой из прошлого. Год назад она выступала на взрослом чемпионате России. Там показала результат 254,01. Улучшение за это время – 18 баллов.

⛸ Еще раз сравним результат Валиевой с показателями мужчин на ЧМ-2021. Если брать баллы за произвольную программу, Валиева (185,29) выступила лучше бронзового призера Ханю (182,20).