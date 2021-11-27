Валиева доминирует в фигурном катании на уровне мужчин. Она опередила даже результат Коляды с чемпионата мира
Камиле Валиевой 15 лет. Каждое ее выступление на Гран-при России по фигурному катанию было рекордным. Валиева установила новый рекорд в короткой программе и переписала два собственных достижения из прошлого (произвольная программа + результат). Ее итоговая сумма – 272,71. Это на 43 балла больше, чем у ставшей второй Елизаветы Туктамышевой.
Как понимать рекордные баллы Камилы Валиевой:
⛸ Морис Квителашвили победил на этапе Гран-при России у мужчин. Он набрал 266,33 балла. Валиева опередила бы его, если бы выступала в мужских соревнованиях.
⛸ Камила Валиева могла бы ехать на ЧМ-2021 вместо Михаила Коляды. Он показал на турнире результат 272,04 балла. Валиева повторила бы его пятое место.
⛸ Анна Щербакова выиграла ЧМ-2021. Валиева не выступала там из-за возраста. Результат Щербаковой (233,17) с чемпионата мира хуже Валиевой почти на 40 баллов.
⛸ Прогресс женской фигурки за четыре года: Алина Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 с результатом 239,57. Валиева сейчас опережает этот показатель на 33 балла.
⛸ Валиева улучшается и по сравнению с собой из прошлого. Год назад она выступала на взрослом чемпионате России. Там показала результат 254,01. Улучшение за это время – 18 баллов.
⛸ Еще раз сравним результат Валиевой с показателями мужчин на ЧМ-2021. Если брать баллы за произвольную программу, Валиева (185,29) выступила лучше бронзового призера Ханю (182,20).
В интервью Валиева уже отвечает на вопросы о возможном переходе в мужское катание. Отшучивается: «Мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному». На Гран-при России сама Валиева прыгала четверной тулуп (дважды в каскаде), четверной сальхов и тройной аксель.
Она постоянно разучивает новые прыжки. Тройной аксель попробовала на соревнованиях только год назад, а сейчас уже вывела на стабильный уровень. По прыжковым умениям с ней соперничает только Александра Трусова. Но она собирала все чистые четверные прыжки только на контрольных прокатах, а серию Гран-при смазала из-за травмы ноги.
Валиева полноценно вступила во взрослое катание и со стороны постановок. Мы подробно разбирали идею ее короткой программы в отдельном материале. Отдельный шедевр – ее «Болеро» в произвольной. Она постоянно меняет для нее платье, но развивает идею постановки с прошлого сезона. И показывает взрослое катание в уже привычной программе.
Валиевой восхищаются люди по всему миру:
«Камила Валиева – богиня».
«Произвольная программа Валиевой сегодня была не из этого мира. Пусть она останется здоровой до Олимпиады. Этери, умоляю, не сделай с ней ничего».
«Я уже хочу, чтобы поскорее наступила Олимпиада-2022. Дуэль Трусовой и Валиевой будет очень хорошей».
Камила Валиева выступит в финале Гран-при. Турнир пройдет в Японии с 9 по 12 декабря 2021 года.
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