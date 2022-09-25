Валиева показала новую программу – она посвящена Олимпиаде: закрылась капюшоном и заплакала вместе с залом

Новое выступление Валиевой – боль и слезы: «Просто хотела показать вам свою историю»

Обе программы Валиевой на прокатах посвящены выступлению на Олимпиаде-2022. Короткая поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар». Там Валиева зашифровала через азбуку Морзе слово с отсылкой к тому, чего ей не хватило на Олимпиаде. Загаданное послание – «вера». После короткой программы Валиева улыбалась и почти не показывала душевную тяжесть.

Произвольная программа – другой настрой. Валиева объясняла, что она посвящена событиям на Олимпиаде-2022. Там Валиева выиграла золото в командном турнире (оно до сих пор не подтверждено). Перед стартом личного турнира стало известно о ее положительной допинг-пробе на триметазидин. Она была взята еще на чемпионате России, но вскрыта с опозданием.

В феврале Валиева до последнего ждала решения по допуску к личному турниру – оно в итоге случилось. Во время тренировок она закрывалась от журналистов, а перед произвольной программой окончательно сломалась. Тогда Валиева допустила несколько падений и заняла только четвертое место. На Олимпиаде-2022 во время объявления результатов она плакала.

Новая произвольная программа Валиевой переносит в такую же атмосферу. Валиева вышла вот в таком черном платье: