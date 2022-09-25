Валиева показала новую программу – она посвящена Олимпиаде: закрылась капюшоном и заплакала вместе с залом
Камила Валиева выступила на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Напоминаем контекст: Россия отстранена от всех соревнований, но проводит внутренние. Сама Камила Валиева ждет итогов по допинг-делу. РУСАДА уже завершило расследование по той самой положительной пробе, о которой стало известно на Олимпиаде-2022. Но публичных данных нет.
Новое выступление Валиевой – боль и слезы: «Просто хотела показать вам свою историю»
Обе программы Валиевой на прокатах посвящены выступлению на Олимпиаде-2022. Короткая поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар». Там Валиева зашифровала через азбуку Морзе слово с отсылкой к тому, чего ей не хватило на Олимпиаде. Загаданное послание – «вера». После короткой программы Валиева улыбалась и почти не показывала душевную тяжесть.
Произвольная программа – другой настрой. Валиева объясняла, что она посвящена событиям на Олимпиаде-2022. Там Валиева выиграла золото в командном турнире (оно до сих пор не подтверждено). Перед стартом личного турнира стало известно о ее положительной допинг-пробе на триметазидин. Она была взята еще на чемпионате России, но вскрыта с опозданием.
В феврале Валиева до последнего ждала решения по допуску к личному турниру – оно в итоге случилось. Во время тренировок она закрывалась от журналистов, а перед произвольной программой окончательно сломалась. Тогда Валиева допустила несколько падений и заняла только четвертое место. На Олимпиаде-2022 во время объявления результатов она плакала.
Новая произвольная программа Валиевой переносит в такую же атмосферу. Валиева вышла вот в таком черном платье:
В музыке к произвольной программе Валиевой выделяются элементы композиции Truman Sleeps из «Шоу Трумана». Сама программа начиналась с фрагментов из выпусков новостей, где анонсировались «последние новости о Камиле Валиевой». Всю программу Валиева передавала эмоциональные переживания – они ощущались через ее движения и эмоции.
Главное – в конце программы. Валиева закрыла лицо – это отсылка к микст-зоне на Олимпиаде. Тогда Валиева так закрывалась от журналистов.
Валиева плакала после завершения произвольной программы:
Вместе с ней слезы были и у зрителей в зале:
Уже после завершения программы Валиева отвечала на вопросы Загитовой и Транькова. Когда Загитова спросила ее о слезах, то Валиева ответила: «Просто хотела показать всем свою историю и донести ее до зрителей». Дальше Траньков напомнил, что Валиева зашифровала слово «вера» на азбуке Морзе после короткой программы. Теперь зрители в ответ так показали ей любовь.
Видео произвольной программы Камилы Валиевой доступно по этой ссылке на сайте Первого канала. Валиева выступала с облегченным контентом, потому что травмирована. Ей нельзя падать с четверных прыжков – тогда травма усугубится. Параллельно с произвольной программы снялась Александра Трусова. Ее беспокоит травма спины, но в короткой программе Трусова была.
В отдельном комментарии для журналистов Валиева рассказала, что ее платье еще будет дорабатываться. Она каталась с дрожью, потому что сама перенеслась в атмосферу Олимпиады.
Что еще надо знать вокруг этого выступления Валиевой
• Контрольные прокаты – это не соревнования. Там выступают лучшие по готовности фигуристки России, но оценки не выставляются. Цель контрольных прокатов – первичный показ программ на новый сезон. У женщин в этом сезоне их пропускала олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Летом она перенесла операцию на ноге – и только недавно впервые вышла на лед.
• В конце сентября-начале октября состоятся слушания по делу Валиевой. Только после них будет ясно, какое наказание ждет спортсменку или ее тренеров. РУСАДА не подтверждает наличие доказательство против Валиевой. На Олимпиаде-2022 она считалась защищенным лицом. Это означает, что в теории Валиева может быть оправдана. Тогда Россия получит командное золото.
• Даже если Валиева будет дисквалифицирована, то сейчас это ни на что не повлияет. Российские спортсмены не допущены до международных турниров. Страна уже потеряла максимальные квоты на чемпионате мира. Если России не будет на ЧЕ-2023, то подобное произойдет и там. Тогда получится, что на каждых соревнованиях в любом виде у России будет только один спортсмен.
• Федерация фигурного катания России придумала для спортсменов много внутренних соревнований. Будет даже собственная серия Гран-при и отдельный турнир по показательным номерам. Валиева при любых условиях настраивается выступать там. Ее мотивация – в желании постоянно совершенствоваться. Этот сезон Валиева считает для себя сложнее предыдущего.